https://sputniknews.com.tr/20230412/deva-partisinden-sadullah-erginin-istifasi-istendi-iddialarina-yalanlama-1069547933.html
DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin'in istifası istendi' iddialarına yalanlama
DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin'in istifası istendi' iddialarına yalanlama
DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday olması tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in istifasının istendiği iddia edildi... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T01:10+0300
2023-04-12T01:10+0300
2023-04-12T01:10+0300
2023 türkiye seçimleri
sadullah ergin
chp
deva partisi
ali babacan
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Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti.Gelişmelerin ardından Sadullah Ergin’in adaylıktan istifa etmesinin istendiği, DEVA Partisi lideri Babacan'ın da devreye girdiği öne sürüldü.'Külliyen yalan'İddialara ilişkin Odatv’ye konuşan DEVA Sözcüsü İdris Şahin, şu ifadeleri kullandı:"Sadullah Bey’e de bize de ulaşmış böyle bir talep yok. Burası DEVA Partisi’ne tahsis edilmiş bir yerdir bunun kararını verecek de Sayın Babacan ve DEVA Partisi yetkili kurullarıdır. Sayın Oğuz Kaan Salıcı ile beraberken haberleri gördük. Kendisi de şaşırdı. Külliyen yalan."
https://sputniknews.com.tr/20230411/chp-sadullah-ergini-adayliktan-geri-cekmek-icin-deva-partisinden-farkli-bir-isim-istedi-1069520755.html
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sadullah ergin, chp, deva partisi, ali babacan
sadullah ergin, chp, deva partisi, ali babacan
DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin'in istifası istendi' iddialarına yalanlama
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DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday olması tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in istifasının istendiği iddia edildi. Söz konusu iddiaları yalanlayan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, "Sadullah Bey’e de bize de ulaşmış böyle bir talep yok" dedi.
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekmişti.
Gelişmelerin ardından Sadullah Ergin’in adaylıktan istifa etmesinin istendiği, DEVA Partisi lideri Babacan'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
'Külliyen yalan'
İddialara ilişkin Odatv’ye konuşan DEVA Sözcüsü İdris Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Sadullah Bey’e de bize de ulaşmış böyle bir talep yok. Burası DEVA Partisi’ne tahsis edilmiş bir yerdir bunun kararını verecek de Sayın Babacan ve DEVA Partisi yetkili kurullarıdır. Sayın Oğuz Kaan Salıcı ile beraberken haberleri gördük. Kendisi de şaşırdı. Külliyen yalan."