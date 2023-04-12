https://sputniknews.com.tr/20230412/kadikoy-aciklarinda-arizalanan-yuk-gemisi-kurtarildi-1069550243.html
Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı
Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı
Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T05:32+0300
2023-04-12T05:32+0300
2023-04-12T05:32+0300
türkiye
kadıköy
yük gemisi
kaza
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan PHONEIX DAWN isimli 193 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-6 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
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kadıköy, yük gemisi, kaza
kadıköy, yük gemisi, kaza
Kadıköy açıklarında arızalanan yük gemisi kurtarıldı
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Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığı bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Kadıköy açıklarında dümen arızası bulunan dökme yük gemisinin kurtarıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe önlerinde dümen arızası yaşayan PHONEIX DAWN isimli 193 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-6 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.