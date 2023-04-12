https://sputniknews.com.tr/20230412/iletisim-baskanligi-merkez-bankasinin-kapalicarsidan-doviz-topladigi-haberlerini-yalanladi-1069555045.html

İletişim Başkanlığı, Merkez Bankası'nın Kapalıçarşı'dan döviz topladığı haberlerini yalanladı

İletişim Başkanlığı, Merkez Bankası'nın Kapalıçarşı'dan döviz topladığı haberlerini yalanladı

İletişim Başkanlığı'ndan Merkez Bankası'nın (TCMB) Kapalıçarşı'dan döviz topladığı haberlerine ilişkin yalanlama geldi. Açıklamada, "Araçlar, gün sonu... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T10:46+0300

2023-04-12T10:46+0300

2023-04-12T10:49+0300

ekonomi

iletişim başkanlığı

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

döviz

kapalıçarşı

döviz bürosu

haber

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından, Ekonomim'de yayımlanan habere yönelik açıklama paylaşıldı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Bahse konu araçlar, gün sonunda Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan özel şirket araçlarıdır. Araçlardaki 'Kamu hizmeti aracıdır' yazısı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın gördüğü lüzuma binaen bulundurulmaktadır.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kapalıçarşı’da doğrudan herhangi bir döviz alım satımı işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmamaktadır. ’Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı’dan resmi araçlarla döviz topluyor’ iddiası doğru değildir."Merkez Bankası'nın, demir sandıklar ile Kapalıçarşı’ya her gün 5 milyar TL getirip karşılığında 260 milyon dolar topladığı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230412/prof-yilmazdan-ekonomi-uyarisi-donusu-olmayan-yola-girebiliriz-1069551920.html

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iletişim başkanlığı, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), döviz, kapalıçarşı, döviz bürosu, haber