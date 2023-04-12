https://sputniknews.com.tr/20230412/prof-yilmazdan-ekonomi-uyarisi-donusu-olmayan-yola-girebiliriz-1069551920.html

Prof. Yılmaz’dan 'ekonomi' uyarısı: 'Dönüşü olmayan yola girebiliriz'

Prof. Yılmaz’dan 'ekonomi' uyarısı: 'Dönüşü olmayan yola girebiliriz'

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, “Bu seçimde iktidarın kazanması durumunda Türkiye ekonomisi... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T08:55+0300

2023-04-12T08:55+0300

2023-04-12T08:55+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

faiz

faiz oranı

faiz oranları

düşük faiz politikası

seçim

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Düşük faiz politikasının devam etmesi halinde döviz rezervlerindeki düşüşün süreceğini vurgulaayn Prof. Dr. Kamil Yılmaz, "Hali hazırda yarı kapalı durumdaki kambiyo rejiminin tam kapalı bir rejime dönüşümü gerçekleşecek. Bu da son 40 yıldır dünya ekonomisiyle entegre olmuş Türkiye ekonomisi için büyük bir kopuş ve refah kaybı anlamına gelecek" değerlendirmesi yaptı.Depremin ekonomik maliyetinin 105 milyar doları bulacağını ifade eden Prof. Dr. Kamil Yılmaz, ekonomideki son gelişmelere dair Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'a konuştu.Röportajda yöneltilen sorular ve Prof. Yılmaz'ın yanıtları şöyle:'Başından beri bir model yoktu'Enflasyonda beklenen düşüş yok. Piyasa faizi yüzde 50'yi aştı. Dış ticaret rekor seviyede açık veriyor. Cari denge bozuldu. KKM faizleri serbest bırakıldı. Ekonomide Türkiye modelinin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?'Büyük bir refah kaybı yaşanabilir'Bu gidişat nereye varır?'Makroekonomik istikrar tekrar kazanılmalı'Seçim sonrası nasıl bir ekonomik tablo ile karşı karşıya kalacağız?'Liyakatli kadroların gelmesi şart'Şu anda Türkiye ekonomisinin en temel problemleri neler, acil atılması gereken adımları sıralayabilir misiniz?'Yılın ikinci yarısında Türk lirası kayıplarını telafi eder'Yılsonu, büyüme, işsizlik, kur, enflasyon, faiz ile ilgili öngörü yapabiliyor musunuz, bu alanlarda ne tür riskler var?'Depremin maliyeti 105 milyar dolar'Deprem büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açtı. Sizin de hesaplamanıza göre 105 milyar dolarlık bir maliyet yarattı. Bundan sonra yaşanılabilir kentler için nasıl bir kurgu ve dönüşüm gerekiyor? Maliyet nasıl karşılanabilir?'ABD'deki kriz Türkiye'yi de etkiler'ABD ve Avrupa'daki banka krizleri ve diğer ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye yansıması nasıl olur?

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türkiye, ekonomi, faiz, faiz oranı, faiz oranları, düşük faiz politikası, seçim