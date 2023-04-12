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https://sputniknews.com.tr/20230412/house-of-the-dragonin-ikinci-sezon-cekimleri-basladi-1069571376.html
House of the Dragon'ın ikinci sezon çekimleri başladı
House of the Dragon'ın ikinci sezon çekimleri başladı
Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran "House Of The Dragon'ın 2. sezon çekimleri başladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T14:00+0300
2023-04-12T14:03+0300
house of the dragon
game of thrones
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Game of Thrones spinoff'u 'House of the Dragon', tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı.HBO dizinin yeni sezon çekimleri, İngiltere'de bulunan Leavasden Stüdyosu'nda başladığını duyurdu.George R.R. Martin'in 'Fire &amp; Blood' adlı eserine dayanan dizi, Valyria Kıyameti'nden sağ kurtulan tek ejderha lordları ailesi olan Targaryen'lerin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.Yeni sezonda "Ejderhaların Dansı"nın başladığı döneme bağlı kalması bekleniliyor.İkonik Demir Taht'ın çekime hazırlandığını gösteren bir set fotoğrafı da yayınlandı.NTV'nin aktardığına göre, dizinin baş yazarı ve yönetici yapımcısı Ryan Condal da bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:Henüz yayın tarihi belli olmayan House of the Dragon'ın 2. sezonu, 8 bölümden oluşacak.
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house of the dragon, game of thrones
house of the dragon, game of thrones

House of the Dragon'ın ikinci sezon çekimleri başladı

14:00 12.04.2023 (güncellendi: 14:03 12.04.2023)
© HBO MaxHouse of the Dragon
House of the Dragon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© HBO Max
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Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran "House Of The Dragon'ın 2. sezon çekimleri başladı.
Game of Thrones spinoff'u 'House of the Dragon', tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı.
HBO dizinin yeni sezon çekimleri, İngiltere'de bulunan Leavasden Stüdyosu'nda başladığını duyurdu.
George R.R. Martin'in 'Fire & Blood' adlı eserine dayanan dizi, Valyria Kıyameti'nden sağ kurtulan tek ejderha lordları ailesi olan Targaryen'lerin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.
Yeni sezonda "Ejderhaların Dansı"nın başladığı döneme bağlı kalması bekleniliyor.
İkonik Demir Taht'ın çekime hazırlandığını gösteren bir set fotoğrafı da yayınlandı.
NTV'nin aktardığına göre, dizinin baş yazarı ve yönetici yapımcısı Ryan Condal da bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
"House of the Dragon geri döndü. Orijinal ailemizin üyeleri ve kameranın her iki tarafındaki yeni yeteneklerle yeniden çekim yapmaktan heyecan duyuyoruz. Tüm favori karakterleriniz yakında konsey masalarında komplo kuruyor, ordularıyla birlikte yürüyor ve ejderhalarını savaşa sürüyor olacak. Elimizde ne varsa paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”
Henüz yayın tarihi belli olmayan House of the Dragon'ın 2. sezonu, 8 bölümden oluşacak.
House of Dragon, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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HBO Max, House of Dragon'ın ilk gösteriminde çöktü
23 Ağustos 2022, 15:58
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