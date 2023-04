https://sputniknews.com.tr/20230412/house-of-the-dragonin-ikinci-sezon-cekimleri-basladi-1069571376.html

House of the Dragon'ın ikinci sezon çekimleri başladı

Game of Thrones'un devam dizisi olarak geçen ve izlenme rekoru kıran "House Of The Dragon'ın 2. sezon çekimleri başladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

Game of Thrones spinoff'u 'House of the Dragon', tüm dünyada yoğun ilgiyle karşılanmış ve ikinci sezon onayı almıştı.HBO dizinin yeni sezon çekimleri, İngiltere'de bulunan Leavasden Stüdyosu'nda başladığını duyurdu.George R.R. Martin'in 'Fire & Blood' adlı eserine dayanan dizi, Valyria Kıyameti'nden sağ kurtulan tek ejderha lordları ailesi olan Targaryen'lerin yükselişini ve düşüşünü anlatıyor.Yeni sezonda "Ejderhaların Dansı"nın başladığı döneme bağlı kalması bekleniliyor.İkonik Demir Taht'ın çekime hazırlandığını gösteren bir set fotoğrafı da yayınlandı.NTV'nin aktardığına göre, dizinin baş yazarı ve yönetici yapımcısı Ryan Condal da bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:Henüz yayın tarihi belli olmayan House of the Dragon'ın 2. sezonu, 8 bölümden oluşacak.

