HBO Max, House of Dragon'ın ilk gösteriminde çöktü

HBO Max aboneleri, 21 Ağustos Pazar gecesi Amazon'un Fire TV cihazındaki uygulamanın çökmesiyle 'House of the Dragon' dizisinin ilk bölümünü izleyemedi. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

Game of Thrones'un öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisinin ilk bölümü, ABD'de ve İngiltere'de yayınlandıktan kısa süre sonra HBO Max çöktü. HBO aboneleri, yüksek kullanıcı sayısının neden olduğu teknik sorunlar nedeniyle dizinin galasını izleyemedikleri için sosyal medyadan tepki gösterdi.Gazete Duvar'ın The Hollywood Reporter'dan aktardığı habere göre, DownDetector.com, çökmenin en az 3 bin izleyiciyi etkilediğini belirtti. Sorun, Amazon'un cihazları aracılığıyla bağlanan izleyiciler arasında görüldü.Sorunun, uygulamayı Fire TV cihazlarında kullanan kullanıcıların "yalnızca küçük bir bölümünü" etkilediğini öne HBO ise yaptığı açıklamada, "'House of the Dragon', bu akşam milyonlarca HBO Max abonesi tarafından başarıyla görüntüleniyor. Fire TV cihazları üstünden bağlanmaya çalışan kullanıcıların küçük bir kısmının sorunlar yaşadığının farkındayız ve etkilenen kullanıcılar için bu sorunu gidermeye çalışıyoruz" dedi.

