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Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan yeni fragman
Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan yeni fragman
'House of the Dragon' dizisinden yeni fragman yayınlandı. İlk sezonu 10 bölümden oluşacak olan dizi, 'Game of Thrones' serisinin 300 yıl öncesini anlatacak. 19.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-19T12:45+0300
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game of thrones
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Yaklaşık iki yıl önce final yapan Game of Thrones (Taht Oyunları) serisinin 300 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisinden fragman yayınlandı. 21 Ağustos 2022'de izleyicilerle buluşacak olan dizi, HBO Max'te yayınlanacak.İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizide, 'Doctor Who' dizisiyle tanınan oyuncu Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni olan Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor. Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken, Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor.
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game of thrones, dizi, fragman
game of thrones, dizi, fragman

Game of Thrones dizisi House of the Dragon'dan yeni fragman

12:45 19.08.2022 (güncellendi: 12:52 19.08.2022)
© YouTube / HBO Max'House of the Dragon
'House of the Dragon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2022
© YouTube / HBO Max
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'House of the Dragon' dizisinden yeni fragman yayınlandı. İlk sezonu 10 bölümden oluşacak olan dizi, 'Game of Thrones' serisinin 300 yıl öncesini anlatacak.
Yaklaşık iki yıl önce final yapan Game of Thrones (Taht Oyunları) serisinin 300 yıl öncesini anlatan 'House of the Dragon' dizisinden fragman yayınlandı. 21 Ağustos 2022'de izleyicilerle buluşacak olan dizi, HBO Max'te yayınlanacak.
İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizide, 'Doctor Who' dizisiyle tanınan oyuncu Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenirken, Emma D’Arcy de onun yeğeni olan Rhaenyra Targaryen’i canlandırıyor. Paddy Considine, Viserys Targaryen’i oynarken, Rhys Ifans da Otto Hightower’a hayat veriyor.
George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor.
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