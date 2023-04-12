Güney Kore, Ukrayna'ya yardımları yüzünden stokları biten ABD’ye yarım milyon mermi 'ödünç verecek'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/guney-kore-ukraynaya-yardimlari-yuzunden-stoklari-biten-abdye-yarim-milyon-mermi-odunc-verecek-1069580335.html
Güney Kore, Ukrayna'ya yardımları yüzünden stokları biten ABD’ye yarım milyon mermi 'ödünç verecek'
Güney Kore, Ukrayna'ya yardımları yüzünden stokları biten ABD’ye yarım milyon mermi 'ödünç verecek'
Güney Kore basını, Seul’un ABD’ye 500 bin top mermisi ‘ödünç vermesini’ içeren bir anlaşmaya varıldığını yazdı. Bu anlaşma sayesinde, ABD’nin Ukrayna’ya... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T16:00+0300
2023-04-12T16:00+0300
ukrayna krizi
güney kore
abd
ukrayna
mermi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069580910_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_8aa43d93325d4c18a6c91aeeb1de5033.jpg
Güney Kore’de yayınlanan Dong-a Ilbo gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Seul’un ABD’ye 155 milimetrelik 500 bin top mermisi ‘ödünç vermesini’ içeren bir anlaşmaya varıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, ödünç verilecek mermilerin her şeyden önce, ABD’nin, Ukrayna’ya yaptığı yardımlar yüzünden boşalan depolarının doldurulması için kullanılacağı belirtildi. Dong-a Ilbo’nun haberine göre ABD yönetimi Güney Kore’den geçen sene 500 bin mermi satın almış olmasına karşın, bu şubat ayında da yine aynı miktarda mermi satın almak istedi. Fakat Güney Kore hükümeti, söz konusu mermileri ABD’ye tedarik etmenin başka bir yolunu bulmaya çalıştı ve sonunda da bu mermilerin ABD’ye ödünç verilmesi formülü üstünde anlaşıldı. Güney Kore gazetesine bilgi aktaran üst düzey bir hükümet kaynağı, ‘bir müttefikin (ABD) isteğine iyi niyetli bir biçimde yanıt vermek ve aynı anda Ukrayna’ya öldürücü silah tedarik etmeme prensibine uygun hareket etmek’ adına böyle bir formül bulduklarını kaydetti. Bununla beraber söz konusu ödünç verme formülünün nasıl işleyeceği tam olarak bilinmiyor. Daha önce Seul ve ABD, bir top mermisi anlaşması üstünde müzakere etmekte olduklarını doğrulamıştı fakat anlaşmanın sağlandığına ilişkin resmi bir açıklama şu an için yapılmış değil.
https://sputniknews.com.tr/20230411/pentagon-belgeleri-guney-kore-sattigi-muhimmatlarin-ukraynaya-gonderilmesinden-endise-duyuyor--1069530465.html
güney kore
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0c/1069580910_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_93877779a4e858027782f574a3dc6a3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, abd, ukrayna, mermi
güney kore, abd, ukrayna, mermi

Güney Kore, Ukrayna'ya yardımları yüzünden stokları biten ABD’ye yarım milyon mermi 'ödünç verecek'

16:00 12.04.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JEABD- Güney Kore tatbikat
ABD- Güney Kore tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
Abone olTelegram
Güney Kore basını, Seul’un ABD’ye 500 bin top mermisi ‘ödünç vermesini’ içeren bir anlaşmaya varıldığını yazdı. Bu anlaşma sayesinde, ABD’nin Ukrayna’ya cephane yardımı yapabilmesi için gereksinim duyduğu esnekliğin sağlandığı yorumları yapılıyor.
Güney Kore’de yayınlanan Dong-a Ilbo gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Seul’un ABD’ye 155 milimetrelik 500 bin top mermisi ‘ödünç vermesini’ içeren bir anlaşmaya varıldığını yazdı.
Gazetenin haberinde, ödünç verilecek mermilerin her şeyden önce, ABD’nin, Ukrayna’ya yaptığı yardımlar yüzünden boşalan depolarının doldurulması için kullanılacağı belirtildi.
Dong-a Ilbo’nun haberine göre ABD yönetimi Güney Kore’den geçen sene 500 bin mermi satın almış olmasına karşın, bu şubat ayında da yine aynı miktarda mermi satın almak istedi. Fakat Güney Kore hükümeti, söz konusu mermileri ABD’ye tedarik etmenin başka bir yolunu bulmaya çalıştı ve sonunda da bu mermilerin ABD’ye ödünç verilmesi formülü üstünde anlaşıldı.
Güney Kore askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
Ukrayna krizi
Pentagon belgeleri: Güney Kore sattığı mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmesinden endişe duyuyor
Dün, 17:20
Güney Kore gazetesine bilgi aktaran üst düzey bir hükümet kaynağı, ‘bir müttefikin (ABD) isteğine iyi niyetli bir biçimde yanıt vermek ve aynı anda Ukrayna’ya öldürücü silah tedarik etmeme prensibine uygun hareket etmek’ adına böyle bir formül bulduklarını kaydetti.
Bununla beraber söz konusu ödünç verme formülünün nasıl işleyeceği tam olarak bilinmiyor.
Daha önce Seul ve ABD, bir top mermisi anlaşması üstünde müzakere etmekte olduklarını doğrulamıştı fakat anlaşmanın sağlandığına ilişkin resmi bir açıklama şu an için yapılmış değil.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала