https://sputniknews.com.tr/20230412/guney-kore-ukraynaya-yardimlari-yuzunden-stoklari-biten-abdye-yarim-milyon-mermi-odunc-verecek-1069580335.html

Güney Kore, Ukrayna'ya yardımları yüzünden stokları biten ABD’ye yarım milyon mermi 'ödünç verecek'

Güney Kore, Ukrayna'ya yardımları yüzünden stokları biten ABD’ye yarım milyon mermi 'ödünç verecek'

Güney Kore basını, Seul’un ABD’ye 500 bin top mermisi ‘ödünç vermesini’ içeren bir anlaşmaya varıldığını yazdı. Bu anlaşma sayesinde, ABD’nin Ukrayna’ya... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T16:00+0300

2023-04-12T16:00+0300

2023-04-12T16:00+0300

ukrayna krizi

güney kore

abd

ukrayna

mermi

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Güney Kore’de yayınlanan Dong-a Ilbo gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Seul’un ABD’ye 155 milimetrelik 500 bin top mermisi ‘ödünç vermesini’ içeren bir anlaşmaya varıldığını yazdı. Gazetenin haberinde, ödünç verilecek mermilerin her şeyden önce, ABD’nin, Ukrayna’ya yaptığı yardımlar yüzünden boşalan depolarının doldurulması için kullanılacağı belirtildi. Dong-a Ilbo’nun haberine göre ABD yönetimi Güney Kore’den geçen sene 500 bin mermi satın almış olmasına karşın, bu şubat ayında da yine aynı miktarda mermi satın almak istedi. Fakat Güney Kore hükümeti, söz konusu mermileri ABD’ye tedarik etmenin başka bir yolunu bulmaya çalıştı ve sonunda da bu mermilerin ABD’ye ödünç verilmesi formülü üstünde anlaşıldı. Güney Kore gazetesine bilgi aktaran üst düzey bir hükümet kaynağı, ‘bir müttefikin (ABD) isteğine iyi niyetli bir biçimde yanıt vermek ve aynı anda Ukrayna’ya öldürücü silah tedarik etmeme prensibine uygun hareket etmek’ adına böyle bir formül bulduklarını kaydetti. Bununla beraber söz konusu ödünç verme formülünün nasıl işleyeceği tam olarak bilinmiyor. Daha önce Seul ve ABD, bir top mermisi anlaşması üstünde müzakere etmekte olduklarını doğrulamıştı fakat anlaşmanın sağlandığına ilişkin resmi bir açıklama şu an için yapılmış değil.

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