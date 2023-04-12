Gaye Usluer CHP’ye geri döndü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:35
97 dk
Z RAPORU
Destici ile Baş arasında 'soyadı' polemiği
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/gaye-usluer-chpye-geri-dondu-1069597687.html
Gaye Usluer CHP’ye geri döndü
Gaye Usluer CHP’ye geri döndü
Memleket Partisi kurucuları arasında yer alırken geçtiğimiz yıl partiden istifa eden eski CHP milletvekili Gaye Usluer yeniden CHP'ye döndü. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:36+0300
2023-04-12T22:38+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
chp
gaye usluer
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/05/1044428364_0:0:858:483_1920x0_80_0_0_f47495ffc5eb85f77f1138a02f4a49e7.jpg
CHP'den 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve CHP PM üyesiyken, geçen yıl mayıs ayında partisinden istifa ederek Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Gaye Usluer, geçen yıl haziran ayında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.Usluer, tekrardan CHP'ye geri döndü.'Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu'“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum” diyerek Memleket Partisi’nden istifa eden Usluer, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.Dönüşünü ‘yuvaya dönüş’ olarak değerlendiren Usluer, “Bu sürece olumlu katkı sunmak istiyorum. Seçime 32 gün kaldı efelenerek, hakaret ederek ve ötekileştirerek, olmayanı varmış gibi göstererek, yapmadığını yapacakmış gibi göstererek seçim kazanma dönemi bitti. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu. Tüm CHP milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Ortak hedefimiz belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve düzeni değiştirmek. Birlikte başaracağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/muharrem-ince-gerek-yok-bu-kadar-cumhurbaskani-yardimciligi-bakanlik-milletvekili-dagitmaya-1069595822.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/05/1044428364_112:0:760:486_1920x0_80_0_0_c18da10aee5dfbe2b27c108b158a651e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memleket partisi, chp, gaye usluer, kemal kılıçdaroğlu
memleket partisi, chp, gaye usluer, kemal kılıçdaroğlu

Gaye Usluer CHP’ye geri döndü

22:36 12.04.2023 (güncellendi: 22:38 12.04.2023)
© AAGaye Usluer
Gaye Usluer - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
Abone olTelegram
Memleket Partisi kurucuları arasında yer alırken geçtiğimiz yıl partiden istifa eden eski CHP milletvekili Gaye Usluer yeniden CHP'ye döndü.
CHP'den 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve CHP PM üyesiyken, geçen yıl mayıs ayında partisinden istifa ederek Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Gaye Usluer, geçen yıl haziran ayında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Usluer, tekrardan CHP'ye geri döndü.

'Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu'

“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum” diyerek Memleket Partisi’nden istifa eden Usluer, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Dönüşünü ‘yuvaya dönüş’ olarak değerlendiren Usluer, “Bu sürece olumlu katkı sunmak istiyorum. Seçime 32 gün kaldı efelenerek, hakaret ederek ve ötekileştirerek, olmayanı varmış gibi göstererek, yapmadığını yapacakmış gibi göstererek seçim kazanma dönemi bitti. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu. Tüm CHP milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Ortak hedefimiz belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve düzeni değiştirmek. Birlikte başaracağız” dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı. İnce, Memleket Partili gençler ile beraber partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Muharrem İnce: Gerek yok bu kadar cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekili dağıtmaya
21:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала