https://sputniknews.com.tr/20230412/gaye-usluer-chpye-geri-dondu-1069597687.html
Gaye Usluer CHP’ye geri döndü
Gaye Usluer CHP’ye geri döndü
Memleket Partisi kurucuları arasında yer alırken geçtiğimiz yıl partiden istifa eden eski CHP milletvekili Gaye Usluer yeniden CHP'ye döndü. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:36+0300
2023-04-12T22:36+0300
2023-04-12T22:38+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
chp
gaye usluer
kemal kılıçdaroğlu
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CHP'den 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve CHP PM üyesiyken, geçen yıl mayıs ayında partisinden istifa ederek Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Gaye Usluer, geçen yıl haziran ayında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.Usluer, tekrardan CHP'ye geri döndü.'Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu'“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum” diyerek Memleket Partisi’nden istifa eden Usluer, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.Dönüşünü ‘yuvaya dönüş’ olarak değerlendiren Usluer, “Bu sürece olumlu katkı sunmak istiyorum. Seçime 32 gün kaldı efelenerek, hakaret ederek ve ötekileştirerek, olmayanı varmış gibi göstererek, yapmadığını yapacakmış gibi göstererek seçim kazanma dönemi bitti. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu. Tüm CHP milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Ortak hedefimiz belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve düzeni değiştirmek. Birlikte başaracağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/muharrem-ince-gerek-yok-bu-kadar-cumhurbaskani-yardimciligi-bakanlik-milletvekili-dagitmaya-1069595822.html
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memleket partisi, chp, gaye usluer, kemal kılıçdaroğlu
memleket partisi, chp, gaye usluer, kemal kılıçdaroğlu
Gaye Usluer CHP’ye geri döndü
22:36 12.04.2023 (güncellendi: 22:38 12.04.2023) Abone ol
Memleket Partisi kurucuları arasında yer alırken geçtiğimiz yıl partiden istifa eden eski CHP milletvekili Gaye Usluer yeniden CHP'ye döndü.
CHP'den 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve CHP PM üyesiyken, geçen yıl mayıs ayında partisinden istifa ederek Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Gaye Usluer, geçen yıl haziran ayında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.
Usluer, tekrardan CHP'ye geri döndü.
'Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu'
“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum” diyerek Memleket Partisi’nden istifa eden Usluer, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Dönüşünü ‘yuvaya dönüş’ olarak değerlendiren Usluer, “Bu sürece olumlu katkı sunmak istiyorum. Seçime 32 gün kaldı efelenerek, hakaret ederek ve ötekileştirerek, olmayanı varmış gibi göstererek, yapmadığını yapacakmış gibi göstererek seçim kazanma dönemi bitti. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu. Tüm CHP milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Ortak hedefimiz belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve düzeni değiştirmek. Birlikte başaracağız” dedi.