https://sputniknews.com.tr/20230412/gaye-usluer-chpye-geri-dondu-1069597687.html

Gaye Usluer CHP’ye geri döndü

Gaye Usluer CHP’ye geri döndü

Memleket Partisi kurucuları arasında yer alırken geçtiğimiz yıl partiden istifa eden eski CHP milletvekili Gaye Usluer yeniden CHP'ye döndü. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:36+0300

2023-04-12T22:36+0300

2023-04-12T22:38+0300

2023 türkiye seçimleri

memleket partisi

chp

gaye usluer

kemal kılıçdaroğlu

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CHP'den 25-26. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yapan ve CHP PM üyesiyken, geçen yıl mayıs ayında partisinden istifa ederek Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Gaye Usluer, geçen yıl haziran ayında partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.Usluer, tekrardan CHP'ye geri döndü.'Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu'“Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen, alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi’nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum” diyerek Memleket Partisi’nden istifa eden Usluer, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.Dönüşünü ‘yuvaya dönüş’ olarak değerlendiren Usluer, “Bu sürece olumlu katkı sunmak istiyorum. Seçime 32 gün kaldı efelenerek, hakaret ederek ve ötekileştirerek, olmayanı varmış gibi göstererek, yapmadığını yapacakmış gibi göstererek seçim kazanma dönemi bitti. Bu iktidar gitmeli. Bu iktidarı göndermek hepimizin sorumluluğu. Tüm CHP milletvekili adaylarına başarılar diliyorum. Ortak hedefimiz belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak ve düzeni değiştirmek. Birlikte başaracağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230412/muharrem-ince-gerek-yok-bu-kadar-cumhurbaskani-yardimciligi-bakanlik-milletvekili-dagitmaya-1069595822.html

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memleket partisi, chp, gaye usluer, kemal kılıçdaroğlu