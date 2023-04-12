https://sputniknews.com.tr/20230412/galatasaray-avrupa-ve-afrikada-kulup-satin-alacagiz-1069582347.html

Galatasaray: Avrupa ve Afrika'da kulüp satın alacağız

Galatasaray: Avrupa ve Afrika'da kulüp satın alacağız

Galatasaray'ın başkan vekili Timur, "Bizim Belçika'da, Almanya'da takımımız olacak. Avrupa'yı 6 bölgeye ayırdık. Güney Amerika'yı 2 bölgeye, Kuzey Amerika ve... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T16:19+0300

2023-04-12T16:19+0300

2023-04-12T16:24+0300

spor

galatasaray

erden timur

afrika

avrupa

satın alma

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübü futbolda dünyanın en önemli yetiştiricileri arasına sokmak istediklerini söyledi.Erden Timur, Nef Stadı'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Galatasaray futbol altyapısı ve Gündüz Kılıç Futbol Akademisi hakkında sunum gerçekleştirdi.Projenin hedefiyle ilgili bilgi veren Timur, "Herkes futbolda altyapıyı çok önemli görüyor. Yıllardır farklı farklı hamleler yapıyor. Ancak dünya bambaşka bir yere gitmiş durumda" dedi."Vizyonumuz, Avrupa'nın en önemli 10 akademisinden biri olmak." diyen Timur, şu ifadeleri kullandı:Erden Timur, öncelikli hedeflerinin Avrupa Para Ligi'nde ilk 20 arasına girmeleri gerektiğini belirterek, "Amacımız burada da ilk 10'da olmak. Ancak bunu mevcut gelirlerle veya Türkiye'deki potansiyelimizi geliştirerek yapabilmemiz için Türkiye ekonomisinin de ilk 10'a girmesi gerekiyor. Altyapıda ancak diğer kulüplerden daha fazla gelir elde edecek bir yapı oluşturursak bunu ekonomik başarıya çevirebiliriz" diye konuştu.'Yılda 2 oyuncu çıkarmak gerekiyor'Erden Timur, hem altyapıdaki sporcu sayısını artıracaklarını hem de altyapı ve pilot kulüplerinin olacağını dile getirdi.Dünyada hem yarışmacı hem de yetiştirici kulüplerin her sene 20 oyuncu içinden 2'sini A takıma çıkarabildiğini aktaran Timur, "Uluslararası altyapı başarısı bundan 10 yıl önce 2 yılda 1 oyuncuyu A takıma çıkarmaktı. Şimdi artık yılda 2 oyuncu çıkarmak gerekiyor. Bu aslında bir matematik ve sayı oyunu. 20 kişilik taban 200'e çıkarıp, bunun içinden 20 kişiyi bulmaya çalışıyorsunuz. Bizim amacımız bu. Geliştireceğimiz veya A takıma sokacağımız 20 kişiyi bulmak için en temel sıkıntı uzun atlama durumu. Yetenekli ve Galatasaray seviyesinde olmayan oyuncunun birkaç sene deneyim kazanması ve süre alması gerekiyor. Hem 20 potansiyeli 200'e artıracağız hem de Galatasaray'ın farklı altyapı kulüpleri ve bu futbolcuları oynatacak diğer kulüplerimiz olacak" değerlendirmesinde bulundu.'Her bölgede takımlarımız olacak'Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Timur, belirledikleri bölgelerde yeni futbol kulüpleri alacaklarını ve farklı iş birlikleri yapacaklarını dile getirdi.Dünyanın farklı ülkelerinden kulüplerle ortaklıklar kuracaklarını vurgulayan Timur, "Genç futbolcuların A takım potansiyel süresini artırmamız gerekiyor. Belçika ve Almanya'da takımlarımız olacak. Avrupa'yı 6, Güney Amerika'yı 2, Kuzey Amerika'yı tek bölgeye ayırdık. Afrika'da akademi olacak. Ayırdığımız her bölgede takımlarımız olacak. Ya kulüpleri satın alacağız ya ortak olacağız ya iş birliği anlaşması yapacağız ya da takımlardaki birkaç pozisyonu kiralayacağız" ifadelerini kullandı.Timur, projede adım adım ilerleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

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galatasaray, erden timur, afrika, avrupa, satın alma