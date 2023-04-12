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Galatasaray Başkanı Özbek: Rakiplerimiz saha dışında da Galatasaray'la uğraşıyor
Galatasaray Başkanı Özbek: Rakiplerimiz saha dışında da Galatasaray'la uğraşıyor
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de başarılı oldukları için rakiplerinin saha dışında da kendileriyle uğraştığını ileri sürdü. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
dursun özbek
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Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Nef Stadı'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.Öğleden sonra yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına gideceği için divan kurulundan erken ayrılacağını aktaran Özbek, "Bugün federasyon ile çok önemli bir toplantı var. Toplantının gündemi güncel sorunlarla ilgili. Ayrıca önümüzdeki yılın organizasyonuyla ilgili konular görüşülecek." dedi.Kendilerine karşı tutumu yadırgamadıklarını belirten Özbek, "Her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde, rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı tutumları var. Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi tüm Galatasaraylılar adına veriyoruz" diye konuştu.Camianın desteğinin önemli olduğuna değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu mücadeleyi yaparken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. Rakiplerimiz, futbolun sahada oynanması dışında Galatasaray'ın her şeyi ile uğraşmaya başladı. Birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparsa yapsın boşuna. Bu kritik dönemde bugüne kadar ki birlikteliği ve desteği göstermenizi rica ediyorum. Biz, sizden kuvvet alıyoruz. Siz bizi desteklerseniz kendimizi en kuvvetli seviyede hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-ve-kulupler-birligi-bir-araya-geliyor-yabanci-oyuncu-kuralinda-premier-lig-modeli-gorusulecek-1069565965.html
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galatasaray, dursun özbek, futbol
galatasaray, dursun özbek, futbol

Galatasaray Başkanı Özbek: Rakiplerimiz saha dışında da Galatasaray'la uğraşıyor

14:27 12.04.2023 (güncellendi: 14:28 12.04.2023)
© AADursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de başarılı oldukları için rakiplerinin saha dışında da kendileriyle uğraştığını ileri sürdü.
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Nef Stadı'nda düzenlenen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.
Öğleden sonra yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına gideceği için divan kurulundan erken ayrılacağını aktaran Özbek, "Bugün federasyon ile çok önemli bir toplantı var. Toplantının gündemi güncel sorunlarla ilgili. Ayrıca önümüzdeki yılın organizasyonuyla ilgili konular görüşülecek." dedi.
Kendilerine karşı tutumu yadırgamadıklarını belirten Özbek, "Her zaman olduğu gibi Galatasaray'ın başarılı olduğu dönemlerde, rakiplerimizin, futbolla ilgili kişilerin Galatasaray'a karşı tutumları var. Bunu yadırgamıyoruz. Çünkü bu önceden de böyleydi, bugün de böyle. Şimdi çok sıkı bir mücadele zamanı. Bu mücadeleyi tüm Galatasaraylılar adına veriyoruz" diye konuştu.
Camianın desteğinin önemli olduğuna değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu mücadeleyi yaparken sizin bizi desteklemeniz çok önemli. Rakiplerimiz, futbolun sahada oynanması dışında Galatasaray'ın her şeyi ile uğraşmaya başladı. Birlik ve beraberlik içinde olursak onlar ne yaparsa yapsın boşuna. Bu kritik dönemde bugüne kadar ki birlikteliği ve desteği göstermenizi rica ediyorum. Biz, sizden kuvvet alıyoruz. Siz bizi desteklerseniz kendimizi en kuvvetli seviyede hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
galatasaray, trabzonspor, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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