https://sputniknews.com.tr/20230412/dublor-kullanarak-noterden-vekalet-cikardilar-50-milyon-tllik-gayrimenkul-dolandiriciligi-1069571639.html
'Dublör' kullanarak noterden vekalet çıkardılar: 50 milyon TL’lik gayrimenkul dolandırıcılığı
'Dublör' kullanarak noterden vekalet çıkardılar: 50 milyon TL’lik gayrimenkul dolandırıcılığı
Antalya’da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan bir kişi adına, dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartıp gayrimenkullerin satışını yapmaya çalışan... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T13:56+0300
2023-04-12T13:56+0300
2023-04-12T13:56+0300
türkiye
türkiye
antalya
noter
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Antalya’da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan O.A. isimli şahıs adına dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartıldı.Web Tapu üzerinde gayrimenkullerin satışı için Tapu Müdürlüklerine müracaat edilmesinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, bahse konu gayrimenkullerin alıcıları, sahte vekalet çıkartılan şahıs ve olayı organize eden toplam 11 şüpheli şahıs yakaladı. Olayı organize eden 2 şüpheli ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230412/secmen-kaydi-dogrulama-maili-ile-sahtekarlik-1069564208.html
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'Dublör' kullanarak noterden vekalet çıkardılar: 50 milyon TL’lik gayrimenkul dolandırıcılığı
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Antalya’da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan bir kişi adına, dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartıp gayrimenkullerin satışını yapmaya çalışan 11 şüpheli yakalandı. Olayı organize eden 2 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya’da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan O.A. isimli şahıs adına dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartıldı.
Web Tapu üzerinde gayrimenkullerin satışı için Tapu Müdürlüklerine müracaat edilmesinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.
Ekipler, bahse konu gayrimenkullerin alıcıları, sahte vekalet çıkartılan şahıs ve olayı organize eden toplam 11 şüpheli şahıs yakaladı. Olayı organize eden 2 şüpheli ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.