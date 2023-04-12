https://sputniknews.com.tr/20230412/dublor-kullanarak-noterden-vekalet-cikardilar-50-milyon-tllik-gayrimenkul-dolandiriciligi-1069571639.html

'Dublör' kullanarak noterden vekalet çıkardılar: 50 milyon TL’lik gayrimenkul dolandırıcılığı

'Dublör' kullanarak noterden vekalet çıkardılar: 50 milyon TL’lik gayrimenkul dolandırıcılığı

Antalya’da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan bir kişi adına, dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartıp gayrimenkullerin satışını yapmaya çalışan... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:56+0300

2023-04-12T13:56+0300

2023-04-12T13:56+0300

türkiye

türkiye

antalya

noter

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Antalya’da 50 milyon TL değerinde gayrimenkulü bulunan O.A. isimli şahıs adına dublör kullanılarak noterden vekalet çıkartıldı.Web Tapu üzerinde gayrimenkullerin satışı için Tapu Müdürlüklerine müracaat edilmesinin ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, bahse konu gayrimenkullerin alıcıları, sahte vekalet çıkartılan şahıs ve olayı organize eden toplam 11 şüpheli şahıs yakaladı. Olayı organize eden 2 şüpheli ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230412/secmen-kaydi-dogrulama-maili-ile-sahtekarlik-1069564208.html

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