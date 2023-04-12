https://sputniknews.com.tr/20230412/derya-ulug-taha-duymazin-hayalini-gerceklestirdi-1069554504.html

Derya Uluğ, Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

Derya Uluğ, Taha Duymaz'ın hayalini gerçekleştirdi

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T10:18+0300

2023-04-12T10:18+0300

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yaşam

taha duymaz

deprem

hatay

şarkıcı

derya uluğ

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da halasının evinde depreme yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, kardeşi, halası ve eniştesi hayatını kaybetmişti.Derya Uluğ, Hatay'a giderek Taha Duymaz adına iftar yemeği verdi. "Taha Duymaz Mutfağı" yazılı pankartlar astıran şarkıcı, fenomenin ailesiyle de bir araya geldi.Sosyal medya hesaplarından iftar yemeğinden kareleri paylaşan Uluğ, "Keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri. Olmadı… Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu. Umarım bir yerlerden görüyorsundur. Mekanın cennet bahçesi olsun gönlü güzel Taha'm" dedi.Duymaz'ın annesi ve ağabeyiyle de bir fotoğrafını paylaşan Derya Uluğ "Taha'nın annesi Meryem Teyze'yi, kardeşlerini, evini ziyaret ettik. Sarıldık, ağladık, Taha'yı andık" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230304/taha-duymazin-ablasi-paylasti-bu-dunyada-rahat-edemedin-orada-rahat-uyu-1067796591.html

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taha duymaz, deprem, hatay, şarkıcı, derya uluğ