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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/taha-duymazin-ablasi-paylasti-bu-dunyada-rahat-edemedin-orada-rahat-uyu-1067796591.html
Taha Duymaz'ın ablası paylaştı: Bu dünyada rahat edemedin, orada rahat uyu
Taha Duymaz'ın ablası paylaştı: Bu dünyada rahat edemedin, orada rahat uyu
Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, depremde enkaz altında kalmış ve cenazesine 17 Şubat'ta ulaşılmıştı. Ünlü ismin ablası Semiha Duymaz ve... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T10:37+0300
2023-03-04T10:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
taha duymaz
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Köy evinde kısıtlı imkanlarla çektiği yemek tarifi videolarıyla Türkiye'ye kendini sevdiren Taha Duymaz, deprem felaketinde iki kardeşi Melek ve Umut, halası Hülya Demiralp ve eniştesi Cuma Demiralp ile enkaz altında kalmıştı.Arama kurtarma ekipleri, Hatay kent merkezinde bulunan sekiz katlı bir binanın zemin katında ailesiyle depreme yakalanan fenomene ulaşmak için günlerce çalışmıştı.Beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz ile kardeşleri Melek ve Umut'tan, 17 Şubat'ta acı haber gelmişti. Enkaz altında Duymaz kardeşlerin cenazelerine ulaşılmıştı.Kardeşlerini kaybetmenin acısıyla zor günler yaşayan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Taha'nın yemek yaparken çektiği bir videosunu yayınlayan Duymaz, şu ifadeleri kullandı:Sosyal medya fenomeninin diğer kardeşi Burak Duymaz ise, Taha Duymaz'a attığı son mesajların ekran görüntüsünü yayınladı.Sabah 05.21'de kardeşine, "Taha cevap ver. İyi misiniz?" yazdığı görülen Duymaz, ekran görüntüsünü; "Keşke o sabah hiç yaşanmasaydı" notuyla paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-youtube-hesabinin-satildigi-ortaya-cikti-1067516036.html
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hatay, deprem, taha duymaz
hatay, deprem, taha duymaz

Taha Duymaz'ın ablası paylaştı: Bu dünyada rahat edemedin, orada rahat uyu

10:37 04.03.2023 (güncellendi: 10:45 04.03.2023)
© İHATaha Duymaz
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA
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Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, depremde enkaz altında kalmış ve cenazesine 17 Şubat'ta ulaşılmıştı. Ünlü ismin ablası Semiha Duymaz ve kardeşi Burak Duymaz'ın hayatını kaybeden sosyal medya fenomeniyle ilgili paylaşımları yürek yaktı.
Köy evinde kısıtlı imkanlarla çektiği yemek tarifi videolarıyla Türkiye'ye kendini sevdiren Taha Duymaz, deprem felaketinde iki kardeşi Melek ve Umut, halası Hülya Demiralp ve eniştesi Cuma Demiralp ile enkaz altında kalmıştı.
Arama kurtarma ekipleri, Hatay kent merkezinde bulunan sekiz katlı bir binanın zemin katında ailesiyle depreme yakalanan fenomene ulaşmak için günlerce çalışmıştı.
Beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz ile kardeşleri Melek ve Umut'tan, 17 Şubat'ta acı haber gelmişti. Enkaz altında Duymaz kardeşlerin cenazelerine ulaşılmıştı.
Kardeşlerini kaybetmenin acısıyla zor günler yaşayan Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Taha'nın yemek yaparken çektiği bir videosunu yayınlayan Duymaz, şu ifadeleri kullandı:
"Ben köyde, annemdeyken 'Taha çok acıktım' dedim. 'Abla yufka aldım, börek mi yapayım sana baklava mı?' dedi. Son yaptığı ve son yediğim yemeği oldu. Allah'ım senden razı olsun iyi kalpli kardeşim. Huzurla uyu. Bu dünyada rahat edemedin, orada rahat uyu. Her şeyim."
© İHATaha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'ın paylaşımı
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'ın paylaşımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'ın paylaşımı
© İHA
Sosyal medya fenomeninin diğer kardeşi Burak Duymaz ise, Taha Duymaz'a attığı son mesajların ekran görüntüsünü yayınladı.
Sabah 05.21'de kardeşine, "Taha cevap ver. İyi misiniz?" yazdığı görülen Duymaz, ekran görüntüsünü; "Keşke o sabah hiç yaşanmasaydı" notuyla paylaştı.
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı
26 Şubat, 13:58
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