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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230226/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-youtube-hesabinin-satildigi-ortaya-cikti-1067516036.html
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T13:58+0300
2023-02-26T13:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
türkiye
taha duymaz
sosyal medya
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Sosyal medyada yemek videolarıyla kısa süre içerisinde ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı. Günler süren çalışmaların ardından Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Suphi Kaplan, Taha Duymaz’ın YouTube kanalını satın aldığını açıkladı. Kaplan, hesabın bizzat Taha Duymaz tarafından kendisine satıldığını söyledi.
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hatay, deprem, türkiye, taha duymaz, sosyal medya
hatay, deprem, türkiye, taha duymaz, sosyal medya

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı

13:58 26.02.2023
© Fotoğraf : Twitter Taha Duymaz
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından ünlü olduğu ve yemek içerikleri ürettiği YouTube kanalının satıldığı öğrenildi.
Sosyal medyada yemek videolarıyla kısa süre içerisinde ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı. Günler süren çalışmaların ardından Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Suphi Kaplan, Taha Duymaz’ın YouTube kanalını satın aldığını açıkladı. Kaplan, hesabın bizzat Taha Duymaz tarafından kendisine satıldığını söyledi.
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