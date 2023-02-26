https://sputniknews.com.tr/20230226/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-youtube-hesabinin-satildigi-ortaya-cikti-1067516036.html
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından... 26.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-26T13:58+0300
2023-02-26T13:58+0300
2023-02-26T13:58+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
deprem
türkiye
taha duymaz
sosyal medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067168015_0:27:500:308_1920x0_80_0_0_47f1c25631ee4092a0b33f8ee6b80d20.png
Sosyal medyada yemek videolarıyla kısa süre içerisinde ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı. Günler süren çalışmaların ardından Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Suphi Kaplan, Taha Duymaz’ın YouTube kanalını satın aldığını açıkladı. Kaplan, hesabın bizzat Taha Duymaz tarafından kendisine satıldığını söyledi.
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/11/1067168015_0:0:500:375_1920x0_80_0_0_55eb874a724f2f00d12bbaa85a07e2ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hatay, deprem, türkiye, taha duymaz, sosyal medya
hatay, deprem, türkiye, taha duymaz, sosyal medya
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın YouTube hesabının satıldığı ortaya çıktı
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından ünlü olduğu ve yemek içerikleri ürettiği YouTube kanalının satıldığı öğrenildi.
Sosyal medyada yemek videolarıyla kısa süre içerisinde ünlenen fenomen Taha Duymaz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı. Günler süren çalışmaların ardından Taha ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Suphi Kaplan, Taha Duymaz’ın YouTube kanalını satın aldığını açıkladı. Kaplan, hesabın bizzat Taha Duymaz tarafından kendisine satıldığını söyledi.