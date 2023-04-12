Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu

"İnşaat mühendisiyim, bu zamana kadar statik betonarme projeleri yaptım, ömrüm bununla geçti. Benim görevim statik betonarme projesini yapmaktır. Yani ben sadece kağıt üzerinde çizim yaparım. Bunu inşaat ustası, teknik uygulama sorumlusu veya inşaat mühendisi alıp uygular. Ben çizimi yaptıktan sonra belediyeye götürüp onaylatırım. O dönemde uygulama bu şekildeydi. Şimdilerde yapı denetim bu işi yapmaktadır. Benim herhangi bir denetleme hususunda sorumluluğum görevim yoktur. Bahse konu Alpargün Apartmanı isimli depremde yıkılan yapı ile ilgili Hasan Alpargün isimli şahsı ve bu çizdiğim projeyi hatırlamıyorum. İnşaatın yapımı, kullanılan malzemenin yaptığım projeye göre uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi teknik uygulama sorumlusuna aittir, bu hususta benim bir sorumluluğum ya da denetleme gibi bir durumum ve yetkim yoktur, işim sadece projeyi çizmektir. Suçlamaları kabul etmiyorum."