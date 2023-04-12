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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/depremde-yikilan-binanin-projesini-yapan-muhendis-cizdigi-projeyi-hatirlamadigini-savundu-1069571783.html
Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu
Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T14:03+0300
2023-04-12T14:03+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
adana
apartman
yıkım
inşaat
mühendis
müteahhit
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Yapımına 1994 yılında başlanan ve bir yılda tamamlanan, depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın statik-betonarme projesini yapan ve hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan soruşturma yürütülen inşaat mühendisi tutuksuz B.A'nın savcılık ifadesine ulaşıldı.İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.A, şunları kaydetti:B.A'nın avukatı ise müvekkilinin depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili sorumluluğunun bulunmadığını öne sürdü.Apartmanın müteahhidi tutuklanmıştıAdana'da yıkılan binalardan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs'ta yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, 13 Şubat'ta Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk Lirası'nı Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230412/89-kisiye-mezar-olmustu-galeria-sitesinin-muteahhidi-yakalandi-1069563247.html
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türkiye, deprem, adana, apartman, yıkım, inşaat, mühendis, müteahhit
türkiye, deprem, adana, apartman, yıkım, inşaat, mühendis, müteahhit

Depremde yıkılan binanın projesini yapan mühendis, çizdiği projeyi hatırlamadığını savundu

14:03 12.04.2023
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın statik-betonarme projesini kendisinin yaptığını fakat çizdiği projeyi hatırlamadığını iddia etti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın statik-betonarme projesini kendisinin yaptığını fakat çizdiği projeyi hatırlamadığını iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında ifadesi alınan inşaat mühendisi, binanın statik-betonarme projesini kendisinin yaptığını fakat çizdiği projeyi hatırlamadığını iddia etti.
Yapımına 1994 yılında başlanan ve bir yılda tamamlanan, depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nın statik-betonarme projesini yapan ve hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan soruşturma yürütülen inşaat mühendisi tutuksuz B.A'nın savcılık ifadesine ulaşıldı.
İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.A, şunları kaydetti:
"İnşaat mühendisiyim, bu zamana kadar statik betonarme projeleri yaptım, ömrüm bununla geçti. Benim görevim statik betonarme projesini yapmaktır. Yani ben sadece kağıt üzerinde çizim yaparım. Bunu inşaat ustası, teknik uygulama sorumlusu veya inşaat mühendisi alıp uygular. Ben çizimi yaptıktan sonra belediyeye götürüp onaylatırım. O dönemde uygulama bu şekildeydi. Şimdilerde yapı denetim bu işi yapmaktadır. Benim herhangi bir denetleme hususunda sorumluluğum görevim yoktur. Bahse konu Alpargün Apartmanı isimli depremde yıkılan yapı ile ilgili Hasan Alpargün isimli şahsı ve bu çizdiğim projeyi hatırlamıyorum. İnşaatın yapımı, kullanılan malzemenin yaptığım projeye göre uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi teknik uygulama sorumlusuna aittir, bu hususta benim bir sorumluluğum ya da denetleme gibi bir durumum ve yetkim yoktur, işim sadece projeyi çizmektir. Suçlamaları kabul etmiyorum."
B.A'nın avukatı ise müvekkilinin depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili sorumluluğunun bulunmadığını öne sürdü.

Apartmanın müteahhidi tutuklanmıştı

Adana'da yıkılan binalardan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Hasan Alpargün, Kuzey Kıbrıs'ta yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuş, 13 Şubat'ta Adana'da sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk Lirası'nı Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.
Diyarbakır'da yıkılan Galeria sitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
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