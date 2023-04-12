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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/89-kisiye-mezar-olmustu-galeria-sitesinin-muteahhidi-yakalandi-1069563247.html
89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve 4 blokundan 1'i yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:59+0300
2023-04-12T12:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
müteahhit
ankara
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Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı.Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/malatyada-depremin-vurdugu-milyonluk-65-villa-harabeye-dondu-1069508015.html
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diyarbakır, müteahhit, ankara
diyarbakır, müteahhit, ankara

89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı

11:59 12.04.2023 (güncellendi: 12:29 12.04.2023)
© İHA / MURAT BAŞALDiyarbakır'da yıkılan Galeria sitesi
Diyarbakır'da yıkılan Galeria sitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© İHA / MURAT BAŞAL
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Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve 4 blokundan 1'i yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı.
Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen milyonluk 65 villa harabeye döndü. Fiyatları 3 ila 5 milyon arasında değişen ve birçoğunun üzerinde hâlâ satılık ilanlarının durduğu villalar kullanılamaz hale geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Malatya'da depremin vurduğu milyonluk 65 villa harabeye döndü
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