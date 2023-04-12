https://sputniknews.com.tr/20230412/89-kisiye-mezar-olmustu-galeria-sitesinin-muteahhidi-yakalandi-1069563247.html
89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve 4 blokundan 1'i yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:59+0300
2023-04-12T11:59+0300
2023-04-12T12:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
müteahhit
ankara
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Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı.Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/malatyada-depremin-vurdugu-milyonluk-65-villa-harabeye-dondu-1069508015.html
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diyarbakır, müteahhit, ankara
diyarbakır, müteahhit, ankara
89 kişiye mezar olmuştu: Galeria Sitesi'nin müteahhidi yakalandı
11:59 12.04.2023 (güncellendi: 12:29 12.04.2023) Abone ol
Diyarbakır'da depremde ağır hasar alan ve 4 blokundan 1'i yıkılan Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı.
Olası kasıtla birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçlarından aranan Diyarbakır'daki Galeria Sitesi'nin müteahhidi Ankara'da yakalandı.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk AVM'si olarak 1999'da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloğu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkıldı, 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.