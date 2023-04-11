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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/malatyada-depremin-vurdugu-milyonluk-65-villa-harabeye-dondu-1069508015.html
Malatya'da depremin vurduğu milyonluk 65 villa harabeye döndü
Malatya'da depremin vurduğu milyonluk 65 villa harabeye döndü
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen milyonluk 65 villa harabeye döndü. Fiyatları 3 ila 5 milyon arasında değişen ve birçoğunun... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:44+0300
2023-04-11T13:02+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
villa
hasar
harabe
yıkım
enkaz
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6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, halk arasında 'villa kent' olarak bilinen ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve fiyatları 3 ila 5 milyon TL arasında değişen, birçoğunun üzerinde hala satılık ilanlarının bulunduğu villalar da depremlerde büyük hasar gördü. Bir kısmı yurt dışında yaşayan Türkler tarafından yatırım hedefli olarak satın alındığı öğrenilen villaların kullanamaz hale geldiğini belirten bölge sakinlerinden Mustafa Bakırcı, villalardan bir kısmının yeni yapıldığını söyledi.Amcası ve kardeşine ait villaların da kullanılmaz halde olduğunu kaydeden Bakırcı, ”Depremlerde Doğanşehir çok büyük hasar aldı. İlçenin yüzde 70 yapı stoku zarar gördü. Evler kullanılmaz hale geldi buradaki villalar yeni sayılır ama büyük bir tahribat var. Bölgede 60'ın üzerinde villa var ve büyük kısmı darbe aldı. Kolonlarda sıkıntı olmamasına rağmen çatı ve duvarlar zarar görürken bir kısmının ağır hasarlı olduğu belirlendi. Burada kardeşim ve amcam ile tanıdıkların da villaları vardı. Fiyatları 2.5 ila 5 milyon arasında değişiyor bunların. Depremden dolayı büyük tahribat gördüler ve çoğu kullanılmaz halde“ diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230411/gaziantepte-kontrollu-minare-yikimi-1-olu-1069504884.html
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malatya, deprem, villa, hasar, harabe, yıkım, enkaz
malatya, deprem, villa, hasar, harabe, yıkım, enkaz

Malatya'da depremin vurduğu milyonluk 65 villa harabeye döndü

12:44 11.04.2023 (güncellendi: 13:02 11.04.2023)
© İHAMalatya’nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen milyonluk 65 villa harabeye döndü. Fiyatları 3 ila 5 milyon arasında değişen ve birçoğunun üzerinde hâlâ satılık ilanlarının durduğu villalar kullanılamaz hale geldi.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen milyonluk 65 villa harabeye döndü. Fiyatları 3 ila 5 milyon arasında değişen ve birçoğunun üzerinde hâlâ satılık ilanlarının durduğu villalar kullanılamaz hale geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© İHA
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat depremlerinden etkilenen milyonluk 65 villa harabeye döndü. Fiyatları 3 ila 5 milyon arasında değişen ve birçoğunun üzerinde hâlâ satılık ilanlarının durduğu villalar kullanılamaz hale geldi.
6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, halk arasında 'villa kent' olarak bilinen ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve fiyatları 3 ila 5 milyon TL arasında değişen, birçoğunun üzerinde hala satılık ilanlarının bulunduğu villalar da depremlerde büyük hasar gördü.
Bir kısmı yurt dışında yaşayan Türkler tarafından yatırım hedefli olarak satın alındığı öğrenilen villaların kullanamaz hale geldiğini belirten bölge sakinlerinden Mustafa Bakırcı, villalardan bir kısmının yeni yapıldığını söyledi.
Amcası ve kardeşine ait villaların da kullanılmaz halde olduğunu kaydeden Bakırcı, ”Depremlerde Doğanşehir çok büyük hasar aldı. İlçenin yüzde 70 yapı stoku zarar gördü. Evler kullanılmaz hale geldi buradaki villalar yeni sayılır ama büyük bir tahribat var. Bölgede 60'ın üzerinde villa var ve büyük kısmı darbe aldı. Kolonlarda sıkıntı olmamasına rağmen çatı ve duvarlar zarar görürken bir kısmının ağır hasarlı olduğu belirlendi. Burada kardeşim ve amcam ile tanıdıkların da villaları vardı. Fiyatları 2.5 ila 5 milyon arasında değişiyor bunların. Depremden dolayı büyük tahribat gördüler ve çoğu kullanılmaz halde“ diye konuştu.
Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Gaziantep'te 'kontrollü' minare yıkımı: 1 ölü
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