https://sputniknews.com.tr/20230412/deprem-bilimci-prof-bektas-deprem-doguya-kayiyor-1999-izmit-depremi-marmaradan-tetiklendi-1069553253.html

Deprem bilimci Prof. Bektaş: Deprem doğuya kayıyor, 1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi

Deprem bilimci Prof. Bektaş: Deprem doğuya kayıyor, 1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra olası... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T09:45+0300

2023-04-12T09:45+0300

2023-04-12T09:45+0300

türkiye

deprem

izmit

marmara denizi

marmara bölgesi

doğu

osman bektaş

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Türkiye ve Suriye'de büyük yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaşadıkları kentlerin durumunu öğrenmek isteyenler, bilim insanlarından gelecek açıklamaları bekliyor.Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan olası Marmara depremine ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi.Kısa Dalga'nın aktardığına göre Bektaş, "7.6 şiddetindeki 1999 İzmit depremi Marmara'dan tetiklendi. Ana şoktan önce 44 dakika süren sistematik mikro deprem veya batıdan doğuya ilerleyen öncü mikro depremlerin ana şoku başlattığı görüşü, batıdan doğuya doğru 1912-2022 deprem dizisi kanıtıdır" görüşünü savundu.Bektaş, geçtiğimiz günlerde de olası İstanbul depremi için şunları söylemişti:"Batı Marmara'da fay sürünmesi, 1912 deprem kırığını durdurarak gerilmeleri Doğu Marmara'ya transfer etmiştir. Zamanla sürünme doğudaki kilitli bölgeyi tetikleyerek 1963 Adalar, 1999 izmit, 1999 Düzce, 2022 Düzce depremlerini üretmiştir.Fay uzunluğuna bağlı olarak 7'den büyük deprem senaryosu üretenler, Adalar Fayının zayıf sürtünme direncine ve sığ kilitlenme derinliğine sahip olduğundan; Batı ve Orta Marmarada fayın süründüğünden niçin bahsetmezler? Çünkü bu özellikler 7'den büyük deprem teorisine uymaz.İstanbul depremi için çoğu bilim insanı farklı fay uzunluğu ve tarihsel depremlere göre farklı büyüklükte deprem öngörmekte. Oysa deprem büyüklüğü fayın davranışına, üreteceği deprem bütçesine bağlıdır. 'Marmara Denizi'nin Batı-Doğu sismik kesitindeki ısıtılmış, gerilmiş, inceltilmiş ve faylarla parçalanarak zayıflatılmış kabuk yapısının kırılmaya karşı gücü ancak 7 den küçük deprem üretir' görüşü, batıda 1935 Marmara Adası ve 1963 Çınarcık depremleriyle destekleniyor."

https://sputniknews.com.tr/20230407/naci-gorurden-bingol-depremi-uyarisi--1069335176.html

türkiye

izmit

marmara denizi

marmara bölgesi

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deprem, izmit, marmara denizi, marmara bölgesi, doğu, osman bektaş