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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230407/naci-gorurden-bingol-depremi-uyarisi--1069335176.html
Naci Görür'den Bingöl depremi uyarısı
Naci Görür'den Bingöl depremi uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür, 4.5 büyüklüğündeki Bingöl depremini yorumladı ve "Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T13:44+0300
2023-04-07T13:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depreme ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bingöl-Su Düğünü’nde 4,5 deprem oldu. Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti" dedi.Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 3 Nisan'da da "Erzincan, Bingöl-Karlıova arasında 7.4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. En son deprem orada 1790'larda oldu. Bingöl Karlıova'yla Bingöl Göynük arasında da 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir. Güneydoğu Anadolu'da özellikle Adıyaman ve Hakkari arasındaki o bindirme kuşağında bazı sıkışmalar olmuş olabilir." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230407/istanbulda-3-bin-500-metruk-bina-tehlike-olusturuyor-tescilli-yapilar-en-problemlileri-1069323138.html
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naci görür, deprem, bingöl, fay, fay hattı
naci görür, deprem, bingöl, fay, fay hattı

Naci Görür'den Bingöl depremi uyarısı

13:44 07.04.2023
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
© AA
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Prof. Dr. Naci Görür, 4.5 büyüklüğündeki Bingöl depremini yorumladı ve "Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti" dedi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de saat 11.29'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depreme ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Bingöl-Su Düğünü’nde 4,5 deprem oldu. Daha önce deprem öngörüsünde bulunulan bu bölge son depremlerden sonra hassas hale gelmişti" dedi.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 3 Nisan'da da "Erzincan, Bingöl-Karlıova arasında 7.4 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. En son deprem orada 1790'larda oldu. Bingöl Karlıova'yla Bingöl Göynük arasında da 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir. Güneydoğu Anadolu'da özellikle Adıyaman ve Hakkari arasındaki o bindirme kuşağında bazı sıkışmalar olmuş olabilir." demişti.
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