https://sputniknews.com.tr/20230412/bati-medyasi-natonun-doguya-genislemesi-tum-beklentilere-ragmen-ittifaki-zayiflatti-1069600878.html

Batı medyası: NATO’nun doğuya genişlemesi tüm beklentilere rağmen ittifakı zayıflattı

Batı medyası: NATO’nun doğuya genişlemesi tüm beklentilere rağmen ittifakı zayıflattı

Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılımının ittifakın savunma kabiliyetine zarar verdiği, çünkü yeni üyelerin harcanan zaman ve paraya rağmen kendi... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T23:24+0300

2023-04-12T23:24+0300

2023-04-12T23:24+0300

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The American Conservative’in Jordan Prescott imzalı yazısında “Eski cephanelikler ittifakın kronik bir zayıflığı” ifadesine yer verildi.NATO’nun doğuya genişlemesinin ilk dalgasından önce ABD Kongresi, eski Varşova Paktı ülkelerinin katılımı durumunda çok büyük sorunlar yaşanabileceği konusunda uyarıldığı, ancak bu uyarıların dikkate alınmadığı kaydedildi.Başlıca zorlukların, bu ülkelerin sahip olduğu teçhizat ve silahların Batı’yla uyumlu hale getirilmesi için harcamaların artmasıyla ilgili olduğunu yazan Prescott, “Üstelik harcamaların büyük kısmının yeni ülkelerin omuzlarına yatacaktı” ifadesini kullandı.Yazıda, “Yine de genişleme gerçekleşti, ancak yıl 2023 oldu ittifak, tüm üye ülkelerin orduları birlikte çalışabilir hale getirilmesi hedefine bir türlü ulaşamadı” denildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Avrupa’nın NATO’ya katılımının tehlikeli olduğunu defalarca dile getirmişti. Örneğin 2007 Münih Güvenlik Konferansı’nda Putin, NATO’nun genişleme ve Doğu Avrupa’ya ABD yapımı füze savunma sistemlerini yerleştirme planlarına şiddetle karşı çıkmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230411/74-yilinda-nato-finlandiya-ile-doguya-1-milim-daha-genisledi-orgut-1949dan-beri-nasil-yayildi-1069175203.html

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