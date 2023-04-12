https://sputniknews.com.tr/20230412/bakan-kurum-duyurdu-tokiden-yuzde-25-indirim-kampanyasi-1069559562.html
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alanlara yönelik yapılan indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında konut ve iş yeri için peşin ödemelerde yüzde 25, arsa... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T11:38+0300
2023-04-12T11:38+0300
2023-04-12T11:55+0300
toki
indirim
türkiye
murat kurum
konut
ev
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.Bakan Kurum TOKİ’ye borcu olanlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:“TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230303/toki-kahramanmaras-ve-malatyada-kalici-konutlarin-insasina-basladi-1067766589.html
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toki, indirim, murat kurum, konut, ev
toki, indirim, murat kurum, konut, ev
Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
11:38 12.04.2023 (güncellendi: 11:55 12.04.2023) Abone ol
TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alanlara yönelik yapılan indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında konut ve iş yeri için peşin ödemelerde yüzde 25, arsa için yüzde 12.5 indirim sağlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.
Bakan Kurum TOKİ’ye borcu olanlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:
“TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.”