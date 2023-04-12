https://sputniknews.com.tr/20230412/bakan-kurum-duyurdu-tokiden-yuzde-25-indirim-kampanyasi-1069559562.html

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası

Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası

TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa alanlara yönelik yapılan indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında konut ve iş yeri için peşin ödemelerde yüzde 25, arsa... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T11:38+0300

2023-04-12T11:38+0300

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toki

indirim

türkiye

murat kurum

konut

ev

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.Bakan Kurum TOKİ’ye borcu olanlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:“TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.”

https://sputniknews.com.tr/20230303/toki-kahramanmaras-ve-malatyada-kalici-konutlarin-insasina-basladi-1067766589.html

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toki, indirim, murat kurum, konut, ev