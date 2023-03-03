TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı

© AA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Battalgazi ilçesindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirten Kurum şunları kaydetti: "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek."