Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230303/toki-kahramanmaras-ve-malatyada-kalici-konutlarin-insasina-basladi-1067766589.html
TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı
TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı
Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, TOKİ eliyle ilk etapta 1073, devamında inşa edilecek 750 konut... 03.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-03T14:29+0300
2023-03-03T14:29+0300
multimedya
toki
fotoğraf
ev
deprem
kahramanmaraş
malatya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067765787_5:0:746:417_1920x0_80_0_0_a2450dbcb898e8542e7ffde3d5b06276.jpg
kahramanmaraş
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067765787_97:0:653:417_1920x0_80_0_0_aacc46291d4042f1a0f62ad160dcc305.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
toki, fotoğraf, ev, deprem, kahramanmaraş, malatya, фото
toki, fotoğraf, ev, deprem, kahramanmaraş, malatya, фото

TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı

14:29 03.03.2023
Abone olTelegram
Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, TOKİ eliyle ilk etapta 1073, devamında inşa edilecek 750 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirdi. Kurum, dün de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 839, Afşin ilçesinde 501 adet konut için kazmanın vurulduğunu açıkladı.
© AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Battalgazi ilçesindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirten Kurum şunları kaydetti: "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek."
TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Battalgazi ilçesindeki kalıcı konut çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Afet konutlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında inşa edilen konutların da hızla yükseldiğini belirten Kurum şunları kaydetti: "Malatya Battalgazi'de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta 1073, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında 'İlk Evim' projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. 'İlk Evim' de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek."
© AABakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak kanaat önderleri ve STK'lerin görüşlerinin alındığı ifade edildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmalara başlandığı vurgulanan videoda, Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan videoda deprem konutları için istişareler yapılarak kanaat önderleri ve STK'lerin görüşlerinin alındığı ifade edildi. Yeni yerleşim bölgelerinde mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarının ardından konut yapımına uygun zeminlerde çalışmalara başlandığı vurgulanan videoda, Malatya'da ilk kazmanın vurulduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.
© AABakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise 11 ilde 11 ayrı master planla çalışıldığı ve TOKİ tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği vurgulandı. Dükkanların, yeni yapılacak konutların altlarında yer almayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bugün itibariyle 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek" ifadesi kullanıldı.
TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise 11 ilde 11 ayrı master planla çalışıldığı ve TOKİ tarafından her şehrin dokusuna uygun özel konutlar inşa edileceği vurgulandı. Dükkanların, yeni yapılacak konutların altlarında yer almayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bugün itibariyle 21 bin 244 konutun yapımına başlanıyor. 2 ay içerisinde de 11 ilde 244 bin konutun temelleri atılacak. İnşaat süreçleri merkezlerde, rezerv alanlarda ve köylerde eş zamanlı şekilde yürütülecek" ifadesi kullanıldı.
© AAÖte yandan Kurum, dün "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" açıklamasını yaptı.
TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Öte yandan Kurum, dün "İstişarelerle belirlediğimiz, zemin etüt ve mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanan, konut yapımına uygun bulunan alanlarda hızla inşaata başlıyoruz. TOKİ'miz Kahramanmaraş Pazarcık'ta 839, Afşin'de 501 konut için kazmayı vurdu" açıklamasını yaptı.
© AATOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini aktardı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Gültekin, "Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.
TOKİ, Kahramanmaraş ve Malatya'da kalıcı konutların inşasına başladı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini aktardı. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Gültekin, "Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала