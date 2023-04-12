https://sputniknews.com.tr/20230412/avusturya-ucmnin-yakalama-emri-verdigi-putin-ulkemize-gelirse-gozaltina-aliriz-1069599273.html

Avusturya: UCM'nin yakalama emri verdiği Putin ülkemize gelirse gözaltına alırız

Avusturya: UCM'nin yakalama emri verdiği Putin ülkemize gelirse gözaltına alırız

Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Karoline Edtstadler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararını yerine getirerek Rusya... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:55+0300

2023-04-12T22:55+0300

2023-04-12T22:55+0300

ukrayna krizi

rusya

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

yakalama kararı

vladimir putin

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Edtstadler, Alman günlük gazete Tagesspiegel’e verdiği demeçte “Avusturya, uluslararası ve ceza hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine uyacak. Bir zamanlar ceza mahkemesi yargıcıydım. UCM’nin bu uluslararası yakalama emrini vermesi, onun (Putin’in) Avusturya topraklarına ayak basması durumunda gözaltına alınması gerektiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararını rezalet ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Rusya için hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230325/duma-baskani-volodin-ucmnin-rusyadaki-faaliyetleri-yasaklanmali-1068738361.html

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rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yakalama kararı, vladimir putin