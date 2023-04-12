https://sputniknews.com.tr/20230412/avusturya-ucmnin-yakalama-emri-verdigi-putin-ulkemize-gelirse-gozaltina-aliriz-1069599273.html
Avusturya: UCM'nin yakalama emri verdiği Putin ülkemize gelirse gözaltına alırız
Avusturya: UCM'nin yakalama emri verdiği Putin ülkemize gelirse gözaltına alırız
Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Karoline Edtstadler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararını yerine getirerek Rusya... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:55+0300
2023-04-12T22:55+0300
2023-04-12T22:55+0300
ukrayna krizi
rusya
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
yakalama kararı
vladimir putin
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Edtstadler, Alman günlük gazete Tagesspiegel’e verdiği demeçte “Avusturya, uluslararası ve ceza hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine uyacak. Bir zamanlar ceza mahkemesi yargıcıydım. UCM’nin bu uluslararası yakalama emrini vermesi, onun (Putin’in) Avusturya topraklarına ayak basması durumunda gözaltına alınması gerektiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararını rezalet ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Rusya için hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230325/duma-baskani-volodin-ucmnin-rusyadaki-faaliyetleri-yasaklanmali-1068738361.html
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rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yakalama kararı, vladimir putin
rusya, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), yakalama kararı, vladimir putin
Avusturya: UCM'nin yakalama emri verdiği Putin ülkemize gelirse gözaltına alırız
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Avusturya Anayasa ve Avrupa Birliği'nden Sorumlu Devlet Bakanı Karoline Edtstadler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kararını yerine getirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ülkeyi ziyaret etmesi durumunda gözaltına alacaklarını söyledi.
Edtstadler, Alman günlük gazete Tagesspiegel’e verdiği demeçte “Avusturya, uluslararası ve ceza hukuku kapsamındaki yükümlülüklerine uyacak. Bir zamanlar ceza mahkemesi yargıcıydım. UCM’nin bu uluslararası yakalama emrini vermesi, onun (Putin’in) Avusturya topraklarına ayak basması durumunda gözaltına alınması gerektiği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararını rezalet ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Rusya için hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ifade etmişti.