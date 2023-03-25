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https://sputniknews.com.tr/20230325/duma-baskani-volodin-ucmnin-rusyadaki-faaliyetleri-yasaklanmali-1068738361.html
Duma Başkanı Volodin: UCM'nin Rusya'daki faaliyetleri yasaklanmalı
Duma Başkanı Volodin: UCM'nin Rusya'daki faaliyetleri yasaklanmalı
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanması çağrısında bulundu. 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T09:59+0300
2023-03-25T09:59+0300
dünya
vyaçeslav volodin
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılması ve desteklenmesine cezai sorumluluk getirilmesi gerektiğini belirtti.Volodin, “UCM’nin faaliyetlerine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılması, ülkemiz topraklarında tüm faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra, UCM ile işbirliği yapılması ve destek sağlanmasına cezai sorumluluk getirilmelidir” ifadelerini kullandı.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararını rezalet ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Rusya için hiç bir hukuki geçerliliği olmadığını ifade etmişti.
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vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya
vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya

Duma Başkanı Volodin: UCM'nin Rusya'daki faaliyetleri yasaklanmalı

09:59 25.03.2023
© REUTERSUluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© REUTERS
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanması çağrısında bulundu.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılması ve desteklenmesine cezai sorumluluk getirilmesi gerektiğini belirtti.
Volodin, “UCM’nin faaliyetlerine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılması, ülkemiz topraklarında tüm faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra, UCM ile işbirliği yapılması ve destek sağlanmasına cezai sorumluluk getirilmelidir” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararını rezalet ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Rusya için hiç bir hukuki geçerliliği olmadığını ifade etmişti.
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