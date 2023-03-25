https://sputniknews.com.tr/20230325/duma-baskani-volodin-ucmnin-rusyadaki-faaliyetleri-yasaklanmali-1068738361.html

Duma Başkanı Volodin: UCM'nin Rusya'daki faaliyetleri yasaklanmalı

Duma Başkanı Volodin: UCM'nin Rusya'daki faaliyetleri yasaklanmalı

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanması çağrısında bulundu. 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T09:59+0300

2023-03-25T09:59+0300

2023-03-25T09:59+0300

dünya

vyaçeslav volodin

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

rusya

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılması ve desteklenmesine cezai sorumluluk getirilmesi gerektiğini belirtti.Volodin, “UCM’nin faaliyetlerine ilişkin mevzuatta değişiklikler yapılması, ülkemiz topraklarında tüm faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra, UCM ile işbirliği yapılması ve destek sağlanmasına cezai sorumluluk getirilmelidir” ifadelerini kullandı.Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi 17 Mart’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM’nin kararını rezalet ve kabul edilemez olarak nitelendirerek Rusya için hiç bir hukuki geçerliliği olmadığını ifade etmişti.

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vyaçeslav volodin, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya