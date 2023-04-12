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2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/abdulkadir-selvi-erdogan-secim-beyannamesinde-faiz-konusuna-hic-girmedi-nas-demedi-1069551622.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim beyannamesinde faiz konusuna hiç girmedi, 'nas' demedi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim beyannamesinde faiz konusuna hiç girmedi, 'nas' demedi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün açıklanan AK Parti seçim beyannamesini değerlendirdiği köşe yazısında AK Parti'nin seçim sonrasında 'piyasa... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T08:15+0300
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2023 türkiye seçimleri
türkiye
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
ekonomi
ak parti
faiz
faiz indirimi
faiz oranı
düşük faiz politikası
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Bugünkü köşe yazısında AK Parti'nin seçim beyannamesine değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasında piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçmeyi planladığını belirtti.Yazının ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220930/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-donusum-ve-yeni-paradigmalar-zirvesinde-konusuyor-1061788032.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, ekonomi, ak parti, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, düşük faiz politikası
türkiye, recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, ekonomi, ak parti, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, düşük faiz politikası

Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim beyannamesinde faiz konusuna hiç girmedi, 'nas' demedi

08:15 12.04.2023 (güncellendi: 08:18 12.04.2023)
© MURAT DELİCE-AW866172Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© MURAT DELİCE-AW866172
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün açıklanan AK Parti seçim beyannamesini değerlendirdiği köşe yazısında AK Parti'nin seçim sonrasında 'piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçmeyi' planladığını yazdı. Selvi, bunun bir işareti olarak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusuna değinmemiş olmasını gösterdi.
Bugünkü köşe yazısında AK Parti'nin seçim beyannamesine değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasında piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçmeyi planladığını belirtti.
Yazının ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:
"Seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünde eski ekonomi bakanları Lütfü Elvan’ın etkisi ve Mehmet Şimşek’in dokunuşları hissediliyordu. Belli ki seçimlerden sonra piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçilecek. Bunun bir işareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusuna hiç girmemesiydi. “Nas” dememesiydi."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz ve kur kıskacına karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk
30 Eylül 2022, 11:23
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