https://sputniknews.com.tr/20230412/abdulkadir-selvi-erdogan-secim-beyannamesinde-faiz-konusuna-hic-girmedi-nas-demedi-1069551622.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim beyannamesinde faiz konusuna hiç girmedi, 'nas' demedi
Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim beyannamesinde faiz konusuna hiç girmedi, 'nas' demedi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün açıklanan AK Parti seçim beyannamesini değerlendirdiği köşe yazısında AK Parti'nin seçim sonrasında 'piyasa... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T08:15+0300
2023-04-12T08:15+0300
2023-04-12T08:18+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
recep tayyip erdoğan
abdulkadir selvi
ekonomi
ak parti
faiz
faiz indirimi
faiz oranı
düşük faiz politikası
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Bugünkü köşe yazısında AK Parti'nin seçim beyannamesine değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasında piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçmeyi planladığını belirtti.Yazının ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20220930/cumhurbaskani-erdogan-ekonomik-donusum-ve-yeni-paradigmalar-zirvesinde-konusuyor-1061788032.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, ekonomi, ak parti, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, düşük faiz politikası
türkiye, recep tayyip erdoğan, abdulkadir selvi, ekonomi, ak parti, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, düşük faiz politikası
Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim beyannamesinde faiz konusuna hiç girmedi, 'nas' demedi
08:15 12.04.2023 (güncellendi: 08:18 12.04.2023) Abone ol
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, dün açıklanan AK Parti seçim beyannamesini değerlendirdiği köşe yazısında AK Parti'nin seçim sonrasında 'piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçmeyi' planladığını yazdı. Selvi, bunun bir işareti olarak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz konusuna değinmemiş olmasını gösterdi.
Bugünkü köşe yazısında
AK Parti'nin seçim beyannamesine değinen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrasında piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçmeyi planladığını belirtti.
Yazının ilgili kısmında şu ifadelere yer verildi:
"Seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünde eski ekonomi bakanları Lütfü Elvan’ın etkisi ve Mehmet Şimşek’in dokunuşları hissediliyordu. Belli ki seçimlerden sonra piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçilecek. Bunun bir işareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusuna hiç girmemesiydi. “Nas” dememesiydi."