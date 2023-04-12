Abdulkadir Selvi: Erdoğan seçim beyannamesinde faiz konusuna hiç girmedi, 'nas' demedi

"Seçim beyannamesinin ekonomiyle ilgili bölümünde eski ekonomi bakanları Lütfü Elvan’ın etkisi ve Mehmet Şimşek’in dokunuşları hissediliyordu. Belli ki seçimlerden sonra piyasa dostu bir ekonomi yönetimine geçilecek. Bunun bir işareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusuna hiç girmemesiydi. “Nas” dememesiydi."