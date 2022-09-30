Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz ve kur kıskacına karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk
11:23 30.09.2022 (güncellendi: 11:36 30.09.2022)
© İHA-AW724443Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© İHA-AW724443
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Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılan Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi ve "Ülkemiz ekonomisini faiz ve kur kıskacına alanlara karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk.
Ülkemize yönelik senaryoların son sahnesi ekonomik yıkım üzerine kurulmuştu. Açıkça ekonomisi mahvedilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tek ülke biziz.
Ülkemiz ekonomisini faiz ve kur kıskacına alanlara karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk.
Döviz kuru operasyonlarının yol açtığı sıkıntıları alternatif çözümlerle sonlandırdık.
Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir halbuki biz aynı enflasyonu aynı hızla düşürme kabiliyetine sahibiz.
İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, enflasyonun yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılıyor https://t.co/JfIh4g4qBo— AA Canlı (@AACanli) September 30, 2022