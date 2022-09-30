Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılan Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi ve "Ülkemiz ekonomisini faiz ve kur... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz ve kur kıskacına karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz ve kur kıskacına karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz ve kur kıskacına karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk

© İHA-AW724443 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan © İHA-AW724443

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Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılan Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi ve "Ülkemiz ekonomisini faiz ve kur kıskacına alanlara karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk" dedi.