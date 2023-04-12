https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-adalet-bakanligi-gizli-belge-sizintisiyla-ilgili-sorusturma-acti-1069596744.html
ABD Adalet Bakanlığı gizli belge sızıntısıyla ilgili soruşturma açtı
ABD Adalet Bakanlığı gizli belge sızıntısıyla ilgili soruşturma açtı
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Adalet Bakanlığı’nın gizli askeri belge sızıntısıyla ilgili cezai soruşturma başlattığını açıkladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T22:15+0300
2023-04-12T22:15+0300
2023-04-12T22:15+0300
ukrayna krizi
abd
pentagon
beyaz saray
abd adalet bakanlığı
sızıntı
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, basın mensuplarına açıklamasında, “Dosya Adalet Bakanlığı’na verildi. Bakanlık da cezai soruşturma başlattı” ifadesini kullandı.Sızıntıyla ilgili ilk bilgiyi 6 Nisan’da aldığını söyleyen Austin, o günden bu yana, yaşananlara tepkiyi görüşmek için bakanlığın üst düzey yöneticileriyle her gün brifingler düzenlediklerini anlattı.Konuyla ilgili bakanlıklar arası çabalara liderlik ettiğini dile getiren Austin, soruşturma devam ettiği sürece ayrıntıları veremeyeceğini kaydederek “Bu konuyu ciddiye alıyoruz” dedi.Austin ayrıca sızdırılan gizli askeri belgelerin 28 Şubat ile 1 Mart 2023 tarihlerine ait olduğunu da bildirdi.Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söylemişti.Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetmişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230412/pentagon-sizintilari-abd-hasar-kontrol-moduna-gecti-1069570249.html
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abd, pentagon, beyaz saray, abd adalet bakanlığı, sızıntı
abd, pentagon, beyaz saray, abd adalet bakanlığı, sızıntı
ABD Adalet Bakanlığı gizli belge sızıntısıyla ilgili soruşturma açtı
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Adalet Bakanlığı’nın gizli askeri belge sızıntısıyla ilgili cezai soruşturma başlattığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, basın mensuplarına açıklamasında, “Dosya Adalet Bakanlığı’na verildi. Bakanlık da cezai soruşturma başlattı” ifadesini kullandı.
Sızıntıyla ilgili ilk bilgiyi 6 Nisan’da aldığını söyleyen Austin, o günden bu yana, yaşananlara tepkiyi görüşmek için bakanlığın üst düzey yöneticileriyle her gün brifingler düzenlediklerini anlattı.
Konuyla ilgili bakanlıklar arası çabalara liderlik ettiğini dile getiren Austin, soruşturma devam ettiği sürece ayrıntıları veremeyeceğini kaydederek “Bu konuyu ciddiye alıyoruz” dedi.
Austin ayrıca sızdırılan gizli askeri belgelerin 28 Şubat ile 1 Mart 2023 tarihlerine ait olduğunu da bildirdi.
Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söylemişti.
Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" demişti.