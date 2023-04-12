https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-adalet-bakanligi-gizli-belge-sizintisiyla-ilgili-sorusturma-acti-1069596744.html

ABD Adalet Bakanlığı gizli belge sızıntısıyla ilgili soruşturma açtı

ABD Adalet Bakanlığı gizli belge sızıntısıyla ilgili soruşturma açtı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Adalet Bakanlığı’nın gizli askeri belge sızıntısıyla ilgili cezai soruşturma başlattığını açıkladı. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:15+0300

2023-04-12T22:15+0300

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ukrayna krizi

abd

pentagon

beyaz saray

abd adalet bakanlığı

sızıntı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, basın mensuplarına açıklamasında, “Dosya Adalet Bakanlığı’na verildi. Bakanlık da cezai soruşturma başlattı” ifadesini kullandı.Sızıntıyla ilgili ilk bilgiyi 6 Nisan’da aldığını söyleyen Austin, o günden bu yana, yaşananlara tepkiyi görüşmek için bakanlığın üst düzey yöneticileriyle her gün brifingler düzenlediklerini anlattı.Konuyla ilgili bakanlıklar arası çabalara liderlik ettiğini dile getiren Austin, soruşturma devam ettiği sürece ayrıntıları veremeyeceğini kaydederek “Bu konuyu ciddiye alıyoruz” dedi.Austin ayrıca sızdırılan gizli askeri belgelerin 28 Şubat ile 1 Mart 2023 tarihlerine ait olduğunu da bildirdi.Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söylemişti.Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetmişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230412/pentagon-sizintilari-abd-hasar-kontrol-moduna-gecti-1069570249.html

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abd, pentagon, beyaz saray, abd adalet bakanlığı, sızıntı