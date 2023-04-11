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https://sputniknews.com.tr/20230411/yogun-bakimda-oksijeni-kapatan-teknikere-17-yil-hapis-cezasi-1069503680.html
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17 yıl hapis cezası
Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17 yıl hapis cezası
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde arkadaşıyla "kalem şakası" yaparken yoğun bakım servisindeki oksijen vanalarını kapatarak bir kişinin... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T12:08+0300
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İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanık Fatih K. ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada önceki celsede açıklanan esasa ilişkin tarafların beyanları alındı.Duruşmada savunma yapan sanık Fatih K, yoğun bakımdaki kayıtlar değerlendirildiğinde oksijen kesintisinin olup olmadığının ortaya çıkacağını belirterek, beraatini istedi.Sanığın avukatı da maddi deliller, hastanın seyri ve diğer deliller incelenmeden karar verilmesinin hukuki olmadığını savundu.Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fatih K'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleminin "olası kast" altında gerçekleştirildiğini değerlendiren, sabıkasız geçmişiyle sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme sanığın cezasını 17 yıl 6 aya indirdi.Heyet, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.'Bu kişinin rahat bir şekilde dışarda gezmesi beni rahatsız ediyor'Ölen Yusuf Sanin'in eşi Çiğdem Sanin, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, en ufak bir hırsızlık olayında bile uzun süreli hapis cezaları verildiğini söyledi.Sanin, "Bu şekilde ölüme sebebiyet verilen olayda kişinin açıkta gezmesi insana adaleti sorgulatıyor. Sadece benim eşim değil, bu tarz oksijen yetersizliğinden dolayı birkaç gün sonra ölen insanlar da var. Bu kişinin bu kadar rahat bir şekilde dışarda gezmesi beni rahatsız ediyor." diye konuştu.Sanin ailesinin avukatı Haldun Atik ise sanığın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsatarak, buna rağmen sanığın hala tutuklanmamasına itiraz edeceklerini belirtti.Ölen hakkında doğal ölüm raporu tutan sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulması için konuyu üst mahkemeye taşıyacaklarını kaydeden Atik, "Tazminat davamız da var. Adalete güvencemiz tamdır. Bir kişinin basit bir kalem şakasından dolayı vefat etmesi, oksijen vanasının kesilmesi 17 yıl hapis cezasıyla sonuçlandı. Fakat biz sanığın daha da ağır ceza alması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/trafikte-makas-atarak-3-kisinin-olumune-neden-olmustu-17-yil-4-ay-hapis-cezasi-aldi-1069470062.html
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türkiye, istanbul, hastane, yoğun bakım, hemşire

Yoğun bakımda oksijeni kapatan teknikere 17 yıl hapis cezası

12:08 11.04.2023
© AAKoronavirüs, yoğun bakım, tedavi
Koronavirüs, yoğun bakım, tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde arkadaşıyla "kalem şakası" yaparken yoğun bakım servisindeki oksijen vanalarını kapatarak bir kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan biyomedikal teknikerine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanık Fatih K. ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada önceki celsede açıklanan esasa ilişkin tarafların beyanları alındı.
Duruşmada savunma yapan sanık Fatih K, yoğun bakımdaki kayıtlar değerlendirildiğinde oksijen kesintisinin olup olmadığının ortaya çıkacağını belirterek, beraatini istedi.
Sanığın avukatı da maddi deliller, hastanın seyri ve diğer deliller incelenmeden karar verilmesinin hukuki olmadığını savundu.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Fatih K'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleminin "olası kast" altında gerçekleştirildiğini değerlendiren, sabıkasız geçmişiyle sosyal ilişkilerini, fiilden sonraki davranışlarını ve geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan mahkeme sanığın cezasını 17 yıl 6 aya indirdi.
Heyet, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağının devamına hükmetti.

'Bu kişinin rahat bir şekilde dışarda gezmesi beni rahatsız ediyor'

Ölen Yusuf Sanin'in eşi Çiğdem Sanin, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, en ufak bir hırsızlık olayında bile uzun süreli hapis cezaları verildiğini söyledi.
Sanin, "Bu şekilde ölüme sebebiyet verilen olayda kişinin açıkta gezmesi insana adaleti sorgulatıyor. Sadece benim eşim değil, bu tarz oksijen yetersizliğinden dolayı birkaç gün sonra ölen insanlar da var. Bu kişinin bu kadar rahat bir şekilde dışarda gezmesi beni rahatsız ediyor." diye konuştu.
Sanin ailesinin avukatı Haldun Atik ise sanığın 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını anımsatarak, buna rağmen sanığın hala tutuklanmamasına itiraz edeceklerini belirtti.
Ölen hakkında doğal ölüm raporu tutan sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunulması için konuyu üst mahkemeye taşıyacaklarını kaydeden Atik, "Tazminat davamız da var. Adalete güvencemiz tamdır. Bir kişinin basit bir kalem şakasından dolayı vefat etmesi, oksijen vanasının kesilmesi 17 yıl hapis cezasıyla sonuçlandı. Fakat biz sanığın daha da ağır ceza alması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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Trafikte makas atarak 3 kişinin ölümüne neden olmuştu: 17 yıl 4 ay hapis cezası aldı
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