https://sputniknews.com.tr/20230410/trafikte-makas-atarak-3-kisinin-olumune-neden-olmustu-17-yil-4-ay-hapis-cezasi-aldi-1069470062.html

Trafikte makas atarak 3 kişinin ölümüne neden olmuştu: 17 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Trafikte makas atarak 3 kişinin ölümüne neden olmuştu: 17 yıl 4 ay hapis cezası aldı

İstanbul Arnavutköy'de trafikte makas atarak ilerlediği sırada karşı şeride geçerek 3 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T14:50+0300

2023-04-10T14:50+0300

2023-04-10T14:50+0300

türkiye

istanbul

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makas

trafik

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ölüm

hapis

hapis cezası

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İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muammer Kerman, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Muammer Kerman’ın yönetimindeki aracın trafikte makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.Sanık Kerman'ın kullandığı aracın refüje çarparak karşı yönden gelen araçlara ayrılan şeride geçtiği ve o yönde ilerleyen Ekrem Genç'in yönetimindeki araca çarptığı anlatılan mütalaada, kazada Ekrem Genç (55), Poyraz Miraç Genç (6) ve Utku Agocuk'un (23) hayatını kaybettikleri aktarıldı.Mütalaada, Ekrem Genç yönetimindeki aracın diğer yolcuları Fatmanur Genç, Yeter Genç, Muhammed Emin Genç ve Emrah Genç ile sanık Kerman ile aynı araçta bulunan Ahmet Doğan'ın yaralandığı kaydedildi.Kazada ölen diğer sürücünün 'kusuru yok' raporuAdli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince düzenlenen rapora göre sanığın seyir halindeyken yola gereken dikkatini vermediği, hızını aracının teknik özelliklerine, yol ve mahal şartlarına göre ayarlamadığı belirtilen mütalaada, sanık Kerman'ın asli kusurlu olduğu, Ekrem Genç'in bir kusurunun bulunmadığı ifade edildi.Savcılık mütalaasında sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.Sanığın cezasına 'bilinçli taksir' artırımıDosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Kerman'ı, 'birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan önce 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.Suçun 'bilinçli taksir' ile işlendiğine kanaat getirerek cezayı 17 yıl 4 aya çıkaran heyet, sanık Muammer Kerman'ın ehliyetine de 3 yıl el konulmasına hükmetti.Sanığın samimi pişmanlık içerisinde olmadığı gerekçesiyle cezada herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.İddianamedenİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Ekim 2022'de sanık Muammer Kerman’ın kullandığı aracın Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Arnavutköy istikametinde seyir halindeyken trafikte makas atarak ilerlediği kaydedilmişti.Sanığın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçerek Ekrem Genç idaresindeki araca çarptığı aktarılan iddianamede, kazada Ekrem Genç, Poyraz Miraç Genç ve Utku Agocuk'un öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.İddianamede, Muammer Kerman'ın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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istanbul, arnavutköy, makas, trafik, dava, ölüm, hapis, hapis cezası