https://sputniknews.com.tr/20230411/ukraynada-bir-bolge-rus-ortodoks-kilisesine-bagli-kilisenin-faaliyetini-yasakladi-1069544149.html

Ukrayna’da bir bölge, Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kilisenin faaliyetini yasakladı

Ukrayna’da bir bölge, Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kilisenin faaliyetini yasakladı

Ukrayna’nın kuzeybatısındaki Volın bölgesi meclisi, Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetine yasağın getirilmesine destek verdi... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T22:23+0300

2023-04-11T22:23+0300

2023-04-11T22:23+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rus ortodoks kilisesi

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Ukrayna medyasında yer alan haberde, Volın Bölge Meclisi’nin bugünkü oylamada, bölgede Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetinin yasaklanmasına destek verdiği ifade edildi. Karar oy birliğiyle kabul edildi.Meclis üyeleri, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e 'vicdan özgürlüğü ve dini kuruluşların faaliyetleri alanındaki ulusal güvenliğin güçlendirilmesinin sağlanmasına ilişkin' yasa tasarısını acilen inceleme önerisinde bulunma kararını aldı.Volın Askeri İdaresi’ne Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kadın manastırıyla arazi kira sözleşmesinin ve mimari anıt olan tapınakları kullanan diğer dini topluluklarıyla olan tüm sözleşmelerin feshedilmesi önerildi.Volın Bölgesi Askeri İdaresi’nin din işlerinden sorumlu baş uzmanı Vasil Gayduk, “Halihazırda Volın’da Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağlı 523 dini topluluk kayıtlı. 49’u bağımsız Ortodoks Ukrayna Kilisesi’ne geçti” dedi.Daha önce Ukrayna’nın Rivne bölgesi de Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetine yasak getirmişti.

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