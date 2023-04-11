https://sputniknews.com.tr/20230411/rusya-abd-ingiltere-ve-fransa-bmgkdeki-nukleer-silahlanma-konulu-muzakereyi-bozdu-1069546450.html

Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa BMGK’deki nükleer silahlanma konulu müzakereyi bozdu

Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa BMGK’deki nükleer silahlanma konulu müzakereyi bozdu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) silahların yayılmasına karşı mücadele... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T23:35+0300

2023-04-11T23:35+0300

2023-04-11T23:35+0300

dünya

mariya zaharova

rusya

silahlanma

bmgk

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada BMGK üyelerinin büyük kısmı ile toplantıya katılan diğer BM üyesi ülkelerin heyetlerinin kendilerini önemli bir görüşmeye ayarladıklarını ama ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu görüşmeyi 'sorumsuzca bir siyasi demagojiye indirgediklerini' belirtti.Zaharova, “Kolektif Batı’nın neo-sömürgeci emellerine hâlâ direnebilen Rusya'yı ve diğer devletleri daha fazla itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir demogoji” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, bu üç ülkenin toplantıda Rusya’ya hedef alan saldırgan ifadeler kullandığını ve 'diğer NATO müttefikleriyle birlikte kendileri yarattığı Ukrayna kriziyle ilgili asılsız suçlamalar' yönelttiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-start-anlasmasi-olmeye-mahkum-1069238951.html

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