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Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa BMGK’deki nükleer silahlanma konulu müzakereyi bozdu
Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa BMGK’deki nükleer silahlanma konulu müzakereyi bozdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) silahların yayılmasına karşı mücadele... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada BMGK üyelerinin büyük kısmı ile toplantıya katılan diğer BM üyesi ülkelerin heyetlerinin kendilerini önemli bir görüşmeye ayarladıklarını ama ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu görüşmeyi 'sorumsuzca bir siyasi demagojiye indirgediklerini' belirtti.Zaharova, “Kolektif Batı’nın neo-sömürgeci emellerine hâlâ direnebilen Rusya'yı ve diğer devletleri daha fazla itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir demogoji” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, bu üç ülkenin toplantıda Rusya’ya hedef alan saldırgan ifadeler kullandığını ve 'diğer NATO müttefikleriyle birlikte kendileri yarattığı Ukrayna kriziyle ilgili asılsız suçlamalar' yönelttiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-start-anlasmasi-olmeye-mahkum-1069238951.html
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mariya zaharova, rusya, silahlanma, bmgk
mariya zaharova, rusya, silahlanma, bmgk

Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa BMGK’deki nükleer silahlanma konulu müzakereyi bozdu

23:35 11.04.2023
© AA / Atılgan Özdil / BMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü
BMGK'da Suriye tasarısı görüşüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA / Atılgan Özdil /
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) silahların yayılmasına karşı mücadele konulu toplantıyı Rusya’yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan siyasi demagojiye indirgediklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada BMGK üyelerinin büyük kısmı ile toplantıya katılan diğer BM üyesi ülkelerin heyetlerinin kendilerini önemli bir görüşmeye ayarladıklarını ama ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu görüşmeyi 'sorumsuzca bir siyasi demagojiye indirgediklerini' belirtti.
Zaharova, “Kolektif Batı’nın neo-sömürgeci emellerine hâlâ direnebilen Rusya'yı ve diğer devletleri daha fazla itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir demogoji” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, bu üç ülkenin toplantıda Rusya’ya hedef alan saldırgan ifadeler kullandığını ve 'diğer NATO müttefikleriyle birlikte kendileri yarattığı Ukrayna kriziyle ilgili asılsız suçlamalar' yönelttiğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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