https://sputniknews.com.tr/20230411/rusya-abd-ingiltere-ve-fransa-bmgkdeki-nukleer-silahlanma-konulu-muzakereyi-bozdu-1069546450.html
Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa BMGK’deki nükleer silahlanma konulu müzakereyi bozdu
Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa BMGK’deki nükleer silahlanma konulu müzakereyi bozdu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) silahların yayılmasına karşı mücadele... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T23:35+0300
2023-04-11T23:35+0300
2023-04-11T23:35+0300
dünya
mariya zaharova
rusya
silahlanma
bmgk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103297/99/1032979939_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_153c7072634ea6904c5d250f42a1dbfa.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada BMGK üyelerinin büyük kısmı ile toplantıya katılan diğer BM üyesi ülkelerin heyetlerinin kendilerini önemli bir görüşmeye ayarladıklarını ama ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu görüşmeyi 'sorumsuzca bir siyasi demagojiye indirgediklerini' belirtti.Zaharova, “Kolektif Batı’nın neo-sömürgeci emellerine hâlâ direnebilen Rusya'yı ve diğer devletleri daha fazla itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir demogoji” ifadelerini kullandı.Rus diplomat, bu üç ülkenin toplantıda Rusya’ya hedef alan saldırgan ifadeler kullandığını ve 'diğer NATO müttefikleriyle birlikte kendileri yarattığı Ukrayna kriziyle ilgili asılsız suçlamalar' yönelttiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/rusya-start-anlasmasi-olmeye-mahkum-1069238951.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103297/99/1032979939_62:0:1138:807_1920x0_80_0_0_7a87dd7989cc249d85d0e9a5caad4200.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya, silahlanma, bmgk
mariya zaharova, rusya, silahlanma, bmgk
Rusya: ABD, İngiltere ve Fransa BMGK’deki nükleer silahlanma konulu müzakereyi bozdu
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) silahların yayılmasına karşı mücadele konulu toplantıyı Rusya’yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan siyasi demagojiye indirgediklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada BMGK üyelerinin büyük kısmı ile toplantıya katılan diğer BM üyesi ülkelerin heyetlerinin kendilerini önemli bir görüşmeye ayarladıklarını ama ABD, İngiltere ve Fransa’nın bu görüşmeyi 'sorumsuzca bir siyasi demagojiye indirgediklerini' belirtti.
Zaharova, “Kolektif Batı’nın neo-sömürgeci emellerine hâlâ direnebilen Rusya'yı ve diğer devletleri daha fazla itibarsızlaştırmayı amaçlayan bir demogoji” ifadelerini kullandı.
Rus diplomat, bu üç ülkenin toplantıda Rusya’ya hedef alan saldırgan ifadeler kullandığını ve 'diğer NATO müttefikleriyle birlikte kendileri yarattığı Ukrayna kriziyle ilgili asılsız suçlamalar' yönelttiğini vurguladı.