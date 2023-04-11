https://sputniknews.com.tr/20230411/popocatepetl-yanardaginda-24-saatte-12-patlama-1069502579.html
Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T11:50+0300
2023-04-11T11:50+0300
2023-04-11T11:50+0300
dünya
video
meksika
yanardağ
patlama
popocatepetl yanardağı
popocatepetl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069502090_0:39:1464:862_1920x0_80_0_0_d0420855947610ff95b7ca39350349e9.png
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 yeni patlama gerçekleştiği ve 199 kez de gaz ve kül çıkışı kaydedildiği aktarıldı.
meksika
popocatepetl yanardağı
popocatepetl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069502090_131:0:1331:900_1920x0_80_0_0_08fc6248c5674ec8cb71468f1f0341e5.png
Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
2023-04-11T11:50+0300
true
PT0M39S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, meksika, yanardağ, patlama, popocatepetl yanardağı, popocatepetl , видео
video, meksika, yanardağ, patlama, popocatepetl yanardağı, popocatepetl , видео
Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
Abone ol
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor.
Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 yeni patlama gerçekleştiği ve 199 kez de gaz ve kül çıkışı kaydedildiği aktarıldı.