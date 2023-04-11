https://sputniknews.com.tr/20230411/popocatepetl-yanardaginda-24-saatte-12-patlama-1069491906.html
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama meydana geldi. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T00:42+0300
2023-04-11T00:42+0300
2023-04-11T00:44+0300
yaşam
meksika
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patlama
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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 yeni patlama gerçekleştiği ve 199 kez de gaz ve kül çıkışı kaydedildiği aktarıldı.Yanardağ ağzından çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle doğu ve güneydoğu yönlerine doğru yayıldığı bildirilen açıklamada, yanardağın hemen güneydoğusunda yer alan Atlixco kentinde kül yağışı meydana geldiği ifade edildi.Yanardağdaki patlama sırasında çıkan şok dalgası ise yanardağı izleyen kameralar tarafından kayıt altına alındı.Yetkililer, Popocatepetl’daki patlayıcı faaliyetin orta ölçekte devam edeceğini belirterek, yanardağın kraterinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.Bu yıl patlama sayısı 308’e ulaştıHemen hemen her gün patlamaların yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda bugün yaşanan 12 patlamayla birlikte bu yıl içerisinde meydana gelen patlamaların sayısı 308’e yükseldi.Yanardağda 2022 yılı boyunca ise 113 patlama gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230311/endonezyada-merapi-yanardagi-patladi-1068130045.html
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meksika, popocatepetl yanardağı, patlama
meksika, popocatepetl yanardağı, patlama
Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 12 patlama
00:42 11.04.2023 (güncellendi: 00:44 11.04.2023) Abone ol
Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 patlama meydana geldi.
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlamalar devam ediyor. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 12 yeni patlama gerçekleştiği ve 199 kez de gaz ve kül çıkışı kaydedildiği aktarıldı.
Yanardağ ağzından çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle doğu ve güneydoğu yönlerine doğru yayıldığı bildirilen açıklamada, yanardağın hemen güneydoğusunda yer alan Atlixco kentinde kül yağışı meydana geldiği ifade edildi.
Yanardağdaki patlama sırasında çıkan şok dalgası ise yanardağı izleyen kameralar tarafından kayıt altına alındı.
Yetkililer, Popocatepetl’daki patlayıcı faaliyetin orta ölçekte devam edeceğini belirterek, yanardağın kraterinden uzak durulması konusunda uyarıda bulundu.
Bu yıl patlama sayısı 308’e ulaştı
Hemen hemen her gün patlamaların yaşandığı Popocatepetl Yanardağı’nda bugün yaşanan 12 patlamayla birlikte bu yıl içerisinde meydana gelen patlamaların sayısı 308’e yükseldi.
Yanardağda 2022 yılı boyunca ise 113 patlama gerçekleşmişti.