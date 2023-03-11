https://sputniknews.com.tr/20230311/endonezyada-merapi-yanardagi-patladi-1068130045.html

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı

Endonezya'da en aktif yanardağlardan Merapi Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağ, kül ve duman püskürttü. Yanardağın faaliyete geçmesiyle bölgede... 11.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-11T20:15+0300

2023-03-11T20:15+0300

2023-03-11T20:24+0300

dünya

endonezya

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Endonezya'nın Java Adası'nın merkezi ile Yogyakarta arasında bulunan 2 bin 963 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağında yerel saatle 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yanardağın 7 kilometreye kadar kül ve duman püskürttüğü, 1.5 kilometrelik lav akışı gözlemlendiği aktarıldı.Yanardağa yakın bölgelerde yaşayanlardan tehlikeli olarak belirtilen bölgedeki tüm faaliyetleri durdurmaları istendi. Şu ana kadar kimsenin tahliye edilmediği belirtildi. Bölgede turizm ve madencilik faaliyetleri durduEndonezya'nın en aktif yanardağı Merapi'nin faaliyete geçmesinin ardından dağın yamaçlarındaki turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.Java Adası'ndaki Merapi Yanardağı'dan püsküren sıcak kül bulutları, kaya, lav ve gaz karışımı, yamaçlardan 7 kilometre kadar aşağı indi.Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Abdul Muhari, sıcak bulut sütununun yaklaşık 100 metre yükseldiğini söyledi.Gün boyu süren patlamalar nedeniyle çevredeki köylere küller saçıldı, can kaybı bildirilmedi.Merapi'nin yamaçlarında yaşayan sakinlere, kraterin ağzından 7 kilometre uzakta durmaları ve lav tehlikesinin farkında olmaları tavsiye edildi, turizm ve madencilik faaliyetleri durduruldu.2 bin 968 metre yüksekliğindeki dağın çevresinde yaklaşık çeyrek milyon insan yaşıyor.Ülkedeki en aktif yanardağ olan Merapi, son zamanlarda defalarca lav ve gaz bulutlarıyla patladı. 2010'daki son büyük patlamasında 347 kişi ölmüş, 20 kişi yerinden olmuştu.Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada ise 51 kişi hayatını kaybetmişti."Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

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