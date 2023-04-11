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https://sputniknews.com.tr/20230411/politico-cumhuriyetciler-uyusturucu-kartelleriyle-mucadele-icin-meksikaya-asker-gondermeye-hazir-1069542249.html
Politico: Cumhuriyetçiler uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya asker göndermeye hazır
Politico: Cumhuriyetçiler uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya asker göndermeye hazır
Politico, Amerikalı politikacılar arasında uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya asker gönderme çağrılarının arttığını yazdı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T21:51+0300
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dünya
abd
meksika
andres manuel lopez obrador
uyuşturucu kartelleri
asker
cumhuriyetçiler
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Politico gazetesinde yayınlanan makaleye göre, ABD’de Cumhuriyetçi senatörler uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya asker göndermeyi öneriyor.Makalede, “Bazı Cumhuriyetçilerin ilgili yasal düzenlemeleri açıkça kabul etmeye ya da silahlı kuvvetlerin Meksika’ya gönderilmesini onaylamaya istekli olmaları, bu fikrin parti içinde sağlam bir şekilde kök saldığını gösteriyor. Bu aynı zamanda, göçten duyulan hoşnutsuzluğun, aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerin ve Çin'e karşı antipatinin partinin geniş dış politikasını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.Demokratların bu öneriye sıcak bakmadığı ve Başkan Joe Biden'ın bu tür bir operasyona girişme niyetinin olmadığına vurgu yapılan makalede, Donald Trump’ın başkanlık döneminin son haftalarında, seçimi tekrar kazanması halinde Meksika’ya özel kuvvetlerin gönderilmesi veya kartel liderlerine karşı siber savaşa geçilmesinden bahsettiği anımsatıldı.Cumhuriyetçi kongre üyeleri Dan Crenshaw ve Mike Waltz'ın kartellerle mücadele için askeri güç kullanılmasının önünü açacak bir yasa tasarısı önerdiği belirtilerek, Senatör Tom Cotton’un “Uyuşturucu baronlarıyla savaşmak için ABD askerlerini bu ülkenin izni olmadan bile Meksika'ya göndermeye hazırım” ifadelerine yer verildi.Mart ayında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Defence One'a demecinde uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin ordunun değil kolluk kuvvetlerinin görevi olduğunu ve ABD'nin bu ülkenin yetkililerinin rızası olmadan Meksika'ya asker göndermemesi gerektiğini ifade etmişti.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador da ABD’nin her türlü askeri müdahalesine karşı olduklarını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230322/meksika-lideri-abdnin-insan-haklari-raporunu-sorguladi-assangei-neden-serbest-birakmiyorsunuz-1068607694.html
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abd, meksika, andres manuel lopez obrador, uyuşturucu kartelleri, asker, cumhuriyetçiler
abd, meksika, andres manuel lopez obrador, uyuşturucu kartelleri, asker, cumhuriyetçiler

Politico: Cumhuriyetçiler uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya asker göndermeye hazır

21:51 11.04.2023
© AP Photo / Mindaugas KulbisABD ordusu
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Politico, Amerikalı politikacılar arasında uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya asker gönderme çağrılarının arttığını yazdı.
Politico gazetesinde yayınlanan makaleye göre, ABD’de Cumhuriyetçi senatörler uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Meksika'ya asker göndermeyi öneriyor.
Makalede, “Bazı Cumhuriyetçilerin ilgili yasal düzenlemeleri açıkça kabul etmeye ya da silahlı kuvvetlerin Meksika’ya gönderilmesini onaylamaya istekli olmaları, bu fikrin parti içinde sağlam bir şekilde kök saldığını gösteriyor. Bu aynı zamanda, göçten duyulan hoşnutsuzluğun, aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerin ve Çin'e karşı antipatinin partinin geniş dış politikasını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
Demokratların bu öneriye sıcak bakmadığı ve Başkan Joe Biden'ın bu tür bir operasyona girişme niyetinin olmadığına vurgu yapılan makalede, Donald Trump’ın başkanlık döneminin son haftalarında, seçimi tekrar kazanması halinde Meksika’ya özel kuvvetlerin gönderilmesi veya kartel liderlerine karşı siber savaşa geçilmesinden bahsettiği anımsatıldı.
Cumhuriyetçi kongre üyeleri Dan Crenshaw ve Mike Waltz'ın kartellerle mücadele için askeri güç kullanılmasının önünü açacak bir yasa tasarısı önerdiği belirtilerek, Senatör Tom Cotton’un “Uyuşturucu baronlarıyla savaşmak için ABD askerlerini bu ülkenin izni olmadan bile Meksika'ya göndermeye hazırım” ifadelerine yer verildi.
Mart ayında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Defence One'a demecinde uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin ordunun değil kolluk kuvvetlerinin görevi olduğunu ve ABD'nin bu ülkenin yetkililerinin rızası olmadan Meksika'ya asker göndermemesi gerektiğini ifade etmişti.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador da ABD’nin her türlü askeri müdahalesine karşı olduklarını söylemişti.
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