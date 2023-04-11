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https://sputniknews.com.tr/20230411/olum-tehdidi-aldim-diyen-munevver-karabulutun-babasi-gerekirse-cumhurbaskanina-gidecegim-1069513284.html
'Ölüm tehdidi aldım' diyen Münevver Karabulut'un babası: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim
'Ölüm tehdidi aldım' diyen Münevver Karabulut'un babası: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim
"Bundan 6 ay önce mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım" diyen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:22+0300
2023-04-11T13:25+0300
türkiye
münevver karabulut
cem garipoğlu
mezar
ret
kadın cinayeti
ölüm tehdidi
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İstanbul'da, kızı Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması talebi üst mahkeme tarafından da reddedilen Süreyya Karabulut, konuya ilişkin ‘Haberler.com'a konuştu. Karabulut, Garipoğlu'nun mezarını açtıracağını söylediğinde ölüm tehditleri aldığını belirtti.‘Mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım’Karabulut, şunları söyledi:‘Gerekirse seçimlerden sonra ben gideceğim’Karabulut, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar gideceğini söyledi. Karabulut, "Kimseden bir talebim yok. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na seçimlerden sonra ben gideceğim. Gerekirse Cumhurbaşkanı'nın yanına ben gideceğim. Mezar açılacak, DNA testi yapılacak, kapanacak. Bunu parayla, malla, mülkle mukayese etmek terbiyesizliktir" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Türkiye, 3 Mart 2009 tarihinde kan donduran bir cinayetle sarsıldı. 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un cansız bedeni bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. O dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu olay olan vahşi cinayette geniş çaplı soruşturma başlatan polis, katilin Karabulut'un sevgilisi Cem Garipoğlu olduğunu belirledi.Cezaevinde intihar ettiOlaydan ardından kayıplara karışan Cem Garipoğlu 197 gün sonra teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu, dava sürecinin sonunda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde kendini asarak intihar ettiği söylendi.Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildiKızı Münevver Karabulut öldükten sonra hukuk mücadelesi başlatan Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun öldüğüne hiçbir zaman inanmadı. Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia eden Süreyya Karabulut, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek mezarın açılması talebini reddetti.Aile süreci Adalet Bakanlığı'na taşıdıKarabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, takipsizlik kararını üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti. Üst mahkeme de itiraz talebini kabul etmedi. Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirtti. Epözdemir, "Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine tarafımızca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca Adalet bakanlığına, kanun yararına bozma başvurusu yapılmış olup, süreç halihazırda derdesttir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-talebine-ikinci-ret-1069460757.html
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münevver karabulut, cem garipoğlu, mezar, ret, kadın cinayeti, ölüm tehdidi
münevver karabulut, cem garipoğlu, mezar, ret, kadın cinayeti, ölüm tehdidi

'Ölüm tehdidi aldım' diyen Münevver Karabulut'un babası: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim

13:22 11.04.2023 (güncellendi: 13:25 11.04.2023)
© Haberler.comSüreyya Karabulut
Süreyya Karabulut - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© Haberler.com
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"Bundan 6 ay önce mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım" diyen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Gerekirse Adalet Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanı'na bizzat gideceğim" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da, kızı Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması talebi üst mahkeme tarafından da reddedilen Süreyya Karabulut, konuya ilişkin ‘Haberler.com'a konuştu. Karabulut, Garipoğlu'nun mezarını açtıracağını söylediğinde ölüm tehditleri aldığını belirtti.

‘Mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım’

Karabulut, şunları söyledi:
"Ben basına çıktım. Mezar açılacak dedim. Mezarın açılması için mücadele veriyorum. Telefondan bir tehdit geldi ama kapattım. Bir kere oldu. Bundan 6 ay önce mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım. 'Senin de sonun öyle olacak' dedi. Ondan sonra kapattım telefonu."

‘Gerekirse seçimlerden sonra ben gideceğim’

Karabulut, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar gideceğini söyledi. Karabulut, "Kimseden bir talebim yok. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na seçimlerden sonra ben gideceğim. Gerekirse Cumhurbaşkanı'nın yanına ben gideceğim. Mezar açılacak, DNA testi yapılacak, kapanacak. Bunu parayla, malla, mülkle mukayese etmek terbiyesizliktir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Türkiye, 3 Mart 2009 tarihinde kan donduran bir cinayetle sarsıldı. 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un cansız bedeni bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. O dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu olay olan vahşi cinayette geniş çaplı soruşturma başlatan polis, katilin Karabulut'un sevgilisi Cem Garipoğlu olduğunu belirledi.

Cezaevinde intihar etti

Olaydan ardından kayıplara karışan Cem Garipoğlu 197 gün sonra teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu, dava sürecinin sonunda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde kendini asarak intihar ettiği söylendi.

Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi

Kızı Münevver Karabulut öldükten sonra hukuk mücadelesi başlatan Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun öldüğüne hiçbir zaman inanmadı. Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia eden Süreyya Karabulut, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek mezarın açılması talebini reddetti.

Aile süreci Adalet Bakanlığı'na taşıdı

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, takipsizlik kararını üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti. Üst mahkeme de itiraz talebini kabul etmedi. Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirtti. Epözdemir, "Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine tarafımızca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca Adalet bakanlığına, kanun yararına bozma başvurusu yapılmış olup, süreç halihazırda derdesttir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur" dedi.
Cem Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' talebine ikinci ret
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