https://sputniknews.com.tr/20230411/olum-tehdidi-aldim-diyen-munevver-karabulutun-babasi-gerekirse-cumhurbaskanina-gidecegim-1069513284.html

'Ölüm tehdidi aldım' diyen Münevver Karabulut'un babası: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim

'Ölüm tehdidi aldım' diyen Münevver Karabulut'un babası: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na gideceğim

"Bundan 6 ay önce mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım" diyen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T13:22+0300

2023-04-11T13:22+0300

2023-04-11T13:25+0300

türkiye

münevver karabulut

cem garipoğlu

mezar

ret

kadın cinayeti

ölüm tehdidi

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İstanbul'da, kızı Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması talebi üst mahkeme tarafından da reddedilen Süreyya Karabulut, konuya ilişkin ‘Haberler.com'a konuştu. Karabulut, Garipoğlu'nun mezarını açtıracağını söylediğinde ölüm tehditleri aldığını belirtti.‘Mezarı açtıracağımı söylediğimde ölüm tehdidi aldım’Karabulut, şunları söyledi:‘Gerekirse seçimlerden sonra ben gideceğim’Karabulut, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini, gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar gideceğini söyledi. Karabulut, "Kimseden bir talebim yok. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na seçimlerden sonra ben gideceğim. Gerekirse Cumhurbaşkanı'nın yanına ben gideceğim. Mezar açılacak, DNA testi yapılacak, kapanacak. Bunu parayla, malla, mülkle mukayese etmek terbiyesizliktir" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Türkiye, 3 Mart 2009 tarihinde kan donduran bir cinayetle sarsıldı. 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un cansız bedeni bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. O dönem Türkiye'nin en çok konuştuğu olay olan vahşi cinayette geniş çaplı soruşturma başlatan polis, katilin Karabulut'un sevgilisi Cem Garipoğlu olduğunu belirledi.Cezaevinde intihar ettiOlaydan ardından kayıplara karışan Cem Garipoğlu 197 gün sonra teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Cem Garipoğlu, dava sürecinin sonunda 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde yatan Garipoğlu'nun 10 Ekim 2014 tarihinde kendini asarak intihar ettiği söylendi.Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildiKızı Münevver Karabulut öldükten sonra hukuk mücadelesi başlatan Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun öldüğüne hiçbir zaman inanmadı. Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediğini, kaçtığını veya kaçırıldığını iddia eden Süreyya Karabulut, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek mezarın açılması talebini reddetti.Aile süreci Adalet Bakanlığı'na taşıdıKarabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, takipsizlik kararını üst mahkemeye taşıyarak itiraz etti. Üst mahkeme de itiraz talebini kabul etmedi. Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını belirtti. Epözdemir, "Müvekkil Süreyya Karabulut'un talebi üzerine tarafımızca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca Adalet bakanlığına, kanun yararına bozma başvurusu yapılmış olup, süreç halihazırda derdesttir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230410/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-talebine-ikinci-ret-1069460757.html

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münevver karabulut, cem garipoğlu, mezar, ret, kadın cinayeti, ölüm tehdidi