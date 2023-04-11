https://sputniknews.com.tr/20230411/kremlin-rusya-akkuyu-nukleer-guc-santralinin-acilisinda-gereken-duzeyde-temsil-edilecek---1069515182.html

Kremlin: Rusya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışında gereken düzeyde temsil edilecek

Kremlin: Rusya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışında gereken düzeyde temsil edilecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bu ayın sonundaki açılış töreninde gereken düzeyde temsil edileceğini belirtti... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T13:37+0300

2023-04-11T13:37+0300

2023-04-11T13:38+0300

dünya

rusya

akkuyu

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 27 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış töreninde Rusya’yı kimin temsil edeceğinin belli olup olmadığının sorulması üstüne, “Bilgilendirme yapacağız. Rusya’nın gereken düzeyde temsil edileceğini bir defa daha belirtmek istiyorum” ded. Peskov, “Tabii ki video-konferans yönteminden de bir biçimde yararlanılacak” diye ekledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 27 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış töreni sırasında santrale nükleer yakıt aktarılacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılabileceğini söylemiş, katılımın video-konferans yöntemiyle de gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü de bunun üstüne Putin’in Akkuyu’nun açılışı için Türkiye’ye gidip gitmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230411/tebam-baskani-prof-dr-mustafa-ilbas-akkuyu-nukleer-santrali-turkiye-icin-gecikmis-bir-projedir-1069497639.html

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rusya, akkuyu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov