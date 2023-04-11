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Kremlin: Rusya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışında gereken düzeyde temsil edilecek
Kremlin: Rusya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışında gereken düzeyde temsil edilecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bu ayın sonundaki açılış töreninde gereken düzeyde temsil edileceğini belirtti... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:37+0300
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dünya
rusya
akkuyu
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 27 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış töreninde Rusya’yı kimin temsil edeceğinin belli olup olmadığının sorulması üstüne, “Bilgilendirme yapacağız. Rusya’nın gereken düzeyde temsil edileceğini bir defa daha belirtmek istiyorum” ded. Peskov, “Tabii ki video-konferans yönteminden de bir biçimde yararlanılacak” diye ekledi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 27 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış töreni sırasında santrale nükleer yakıt aktarılacak. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılabileceğini söylemiş, katılımın video-konferans yöntemiyle de gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü de bunun üstüne Putin’in Akkuyu’nun açılışı için Türkiye’ye gidip gitmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230411/tebam-baskani-prof-dr-mustafa-ilbas-akkuyu-nukleer-santrali-turkiye-icin-gecikmis-bir-projedir-1069497639.html
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rusya, akkuyu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov
rusya, akkuyu, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov

Kremlin: Rusya, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışında gereken düzeyde temsil edilecek

13:37 11.04.2023 (güncellendi: 13:38 11.04.2023)
© AAAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin bu ayın sonundaki açılış töreninde gereken düzeyde temsil edileceğini belirtti. Peskov, törende kimin yer alacağını, bu konuda karar alınınca duyuracaklarını ekledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 27 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış töreninde Rusya’yı kimin temsil edeceğinin belli olup olmadığının sorulması üstüne, “Bilgilendirme yapacağız. Rusya’nın gereken düzeyde temsil edileceğini bir defa daha belirtmek istiyorum” ded.
Peskov, “Tabii ki video-konferans yönteminden de bir biçimde yararlanılacak” diye ekledi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 27 Nisan’da gerçekleştirilecek açılış töreni sırasında santrale nükleer yakıt aktarılacak.
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılabileceğini söylemiş, katılımın video-konferans yöntemiyle de gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü de bunun üstüne Putin’in Akkuyu’nun açılışı için Türkiye’ye gidip gitmeyeceği konusunda henüz kesin bir karar alınmadığını kaydetti.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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