https://sputniknews.com.tr/20230411/tebam-baskani-prof-dr-mustafa-ilbas-akkuyu-nukleer-santrali-turkiye-icin-gecikmis-bir-projedir-1069497639.html

TEBAM Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlbaş: Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye için gecikmiş bir projedir

TEBAM Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlbaş: Akkuyu Nükleer Santrali, Türkiye için gecikmiş bir projedir

Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Türk Enerji Birliği Araştırmaları Merkezi (TEBAM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Sputnik’e... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T10:22+0300

2023-04-11T10:22+0300

2023-04-11T10:24+0300

görüş

akkuyu

akkuyu

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

akkuyu nükleer a.ş

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer güç santrali

akkuyu nükleer güç santrali

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Dört adet reaktörün inşası sürdüğü Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi bir dönüm noktası yaklaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu’daki bir reaktöre ilk nükleer yakıtın 27 Nisan'da verileceğini duyurdu. Bu tarihi gelişme ile Türkiye ilk kez nükleer enerjiye kavuşmuş olacak.Gazi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Türk Enerji Birliği Araştırmaları Merkezi (TEBAM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Sputnik’e, Akkuyu üzerinden Türkiye’nin enerjideki durumunu anlattı:‘17 ülkede 53 adet nükleer reaktör şu anda inşa ediliyor’TEBAM Başkanı Prof. Dr. İlbaş, dünyadaki nükleer politikalarını ise şöyle anlattı:‘Türkiye'nin yeni nükleer santrallere elbette ihtiyacı var’Prof. Dr. İlbaş, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali 4 üniteden oluşuyor. Şu anda proje eş zamanlı ilerliyor. Yani biri bitip diğerine geçmek değil, dört ünitenin inşaatları devam ediyor. Birinci ünitenin 2023 yılında üretime başlaması bekleniyor. 2024'te ikinci, 25'te üç ve 26'da da dördüncü üniteden sonra tam kapasiteyle 2026 yılından sonra Akkuyu Güç Santrali üretime başlamış olacak. 4 bin 800 megavat brüt olarak kurulu güç ama yüzde 7'sini ünitenin kendisi kullanır. Yani her biri 1.114 megavat üretim yapacak bir kurulu güçte olacak ve toplamda da yılda 34.790 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Akkuyu tek başına şu anda 7 binden fazla santralin ürettiği elektriğin yüzde 10'unu karşılayacak. Buradan baktığımızda önemli olduğunu görebiliriz. Tabii bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Türkiye'nin yeni nükleer santrallere elbette ihtiyacı var. Zaten başta Sinop olmak ve Trakya olmak üzere planlamalar yapılıyor” diyerek de Akkuyu’nun önemini anlattı.Prof. Dr. İlbaş, “Türkiye fosil enerji kaynakları sınırlı, enerjide ithalata bağımlı bir ülke olduğu için nükleer enerji Türkiye için bir tercih değil zorunluluktur” diye de ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230410/tespam-baskani-oguzhan-akyener-turkiyenin-2050ye-kadar-3-adet-nukleer-santral-yapmasi-gerekiyor-1069447665.html

https://sputniknews.com.tr/20230408/bakan-donmezden-akkuyu-ngs-aciklamasi-2026da-tamamlanacak-1069368963.html

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