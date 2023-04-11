https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglundan-erdogana-benim-projelerimi-artik-sadece-konusabilirsin--1069532342.html
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘mülakatı kaldıracağız’ açıklamasına "Erdoğan, benim projelerimi artık sadece... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T18:04+0300
2023-04-11T18:04+0300
2023-04-11T18:11+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
mülakat
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatla ilgili açıklamasına sosyal medyadan karşılık verdi.Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan , AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230411/ak-partinin-secim-beyannamesi-aciklaniyor-1069516505.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, mülakat
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, mülakat
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin
18:04 11.04.2023 (güncellendi: 18:11 11.04.2023) Abone ol
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘mülakatı kaldıracağız’ açıklamasına "Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatla ilgili açıklamasına sosyal medyadan karşılık verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan , AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.