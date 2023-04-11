https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglundan-erdogana-benim-projelerimi-artik-sadece-konusabilirsin--1069532342.html

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘mülakatı kaldıracağız’ açıklamasına "Erdoğan, benim projelerimi artık sadece... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T18:04+0300

2023-04-11T18:04+0300

2023-04-11T18:11+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

mülakat

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatla ilgili açıklamasına sosyal medyadan karşılık verdi.Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan , AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230411/ak-partinin-secim-beyannamesi-aciklaniyor-1069516505.html

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, mülakat