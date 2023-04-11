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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230411/kilicdaroglundan-erdogana-benim-projelerimi-artik-sadece-konusabilirsin--1069532342.html
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘mülakatı kaldıracağız’ açıklamasına "Erdoğan, benim projelerimi artık sadece... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T18:04+0300
2023-04-11T18:11+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
mülakat
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatla ilgili açıklamasına sosyal medyadan karşılık verdi.Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan , AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230411/ak-partinin-secim-beyannamesi-aciklaniyor-1069516505.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, mülakat
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, mülakat

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin

18:04 11.04.2023 (güncellendi: 18:11 11.04.2023)
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Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘mülakatı kaldıracağız’ açıklamasına "Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mülakatla ilgili açıklamasına sosyal medyadan karşılık verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan , AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Erdoğan: Kamuda mülakatı kaldıracağız, işe alımları başarı sıralamasına göre yapacağız
14:08
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