https://sputniknews.com.tr/20230411/karsta-boga-saldirisi-bir-ciftci-hayatini-kaybetti-1069513969.html
Kars'ta boğa saldırısı: Bir çiftçi hayatını kaybetti
Kars'ta boğa saldırısı: Bir çiftçi hayatını kaybetti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T13:23+0300
2023-04-11T13:23+0300
2023-04-11T13:23+0300
yaşam
kars
boğa
hayvan
insan
saldırı
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Mescitli köyünde çiftçilik yapan Emrullah Apar (32), hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Cenaze, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/erzurumda-kurt-saldirisi-1i-agir-4-yarali-1069498674.html
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kars, boğa, hayvan, insan, saldırı
kars, boğa, hayvan, insan, saldırı
Kars'ta boğa saldırısı: Bir çiftçi hayatını kaybetti
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boğa saldırısına uğrayan çiftçi hayatını kaybetti.
Mescitli köyünde çiftçilik yapan Emrullah Apar (32), hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Cenaze, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.