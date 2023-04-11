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Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı
Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı
Erzurum’un Tortum Kireçli Mahallesine inen kurt, mahalledeki 5 kişiyi yaraladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
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Erzurum’un Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi’ne sabah saatlerinde kurt indi. Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden bir kadına ve çevredeki vatandaşlara saldıran kurt mahallede 5 kişiyi yaraladı. Erzurum’a sevk edilen yaralılardan 4’ünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alınacağı bildirildi.Etrafındaki insanlara saldıran kurt ise etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230109/tuncelinin-hozat-ilcesi-kuduz-vakasi-nedeniyle-karantinaya-alindi-1065568272.html
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erzurum, kurt, kuduz
erzurum, kurt, kuduz

Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı

10:55 11.04.2023
© DHAkurt
kurt - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© DHA
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Erzurum’un Tortum Kireçli Mahallesine inen kurt, mahalledeki 5 kişiyi yaraladı.
Erzurum’un Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi’ne sabah saatlerinde kurt indi. Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden bir kadına ve çevredeki vatandaşlara saldıran kurt mahallede 5 kişiyi yaraladı.
Erzurum’a sevk edilen yaralılardan 4’ünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alınacağı bildirildi.
Etrafındaki insanlara saldıran kurt ise etkisiz hale getirildi.
Tunceli Hozat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2023
TÜRKİYE
Tunceli'nin Hozat ilçesi kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı
9 Ocak, 22:53
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