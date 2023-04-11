https://sputniknews.com.tr/20230411/erzurumda-kurt-saldirisi-1i-agir-4-yarali-1069498674.html
Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı
Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı
Erzurum’un Tortum Kireçli Mahallesine inen kurt, mahalledeki 5 kişiyi yaraladı. 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T10:55+0300
2023-04-11T10:55+0300
2023-04-11T10:55+0300
türkiye
erzurum
kurt
kuduz
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Erzurum’un Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi’ne sabah saatlerinde kurt indi. Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden bir kadına ve çevredeki vatandaşlara saldıran kurt mahallede 5 kişiyi yaraladı. Erzurum’a sevk edilen yaralılardan 4’ünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alınacağı bildirildi.Etrafındaki insanlara saldıran kurt ise etkisiz hale getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230109/tuncelinin-hozat-ilcesi-kuduz-vakasi-nedeniyle-karantinaya-alindi-1065568272.html
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Erzurum'da kurt saldırısı: 1'i ağır 4 yaralı
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Erzurum’un Tortum Kireçli Mahallesine inen kurt, mahalledeki 5 kişiyi yaraladı.
Erzurum’un Tortum ilçesi Kireçli Mahallesi’ne sabah saatlerinde kurt indi. Hayvanlarına yem vermek için ahıra giden bir kadına ve çevredeki vatandaşlara saldıran kurt mahallede 5 kişiyi yaraladı.
Erzurum’a sevk edilen yaralılardan 4’ünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alınacağı bildirildi.
Etrafındaki insanlara saldıran kurt ise etkisiz hale getirildi.