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İzmir'de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı
İzmir'de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı
İzmir’in Konak ilçesinde yer alan CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi. Gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan İdris... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T15:59+0300
2023-04-11T15:59+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
konak
izmir
saldırı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Konak'taki seçim bürosuna bir kişi taşla saldırdı.Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İdris İslam, sabah saat 07.54 sıralarında büro kilitli iken yerden aldığı taş ile cama 20 saniye boyunca defalarca vurdu. Saldırgan genç daha sonra taşı yere fırlatarak olay yerinden kaçtı. Şikâyet üzerine İdris İslam polis tarafından gözaltına alındı.Saldırganın ilk ifadesinde “CHP olduğu için kırdım” dediğini aktaran CHP Konak İlçe Başkanı Akın Büyükoğullarından, “Bu saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu seçimleri kardeşlikle götürmek istiyoruz. Herkesle kucaklaşmak istiyoruz. Bunlar bizi yıldıramaz. Şüpheli yakalanırken 'Herkes AKP’ye oy verecek' demiş. Bu her şeyin göstergesi. Birileri bu kişiye para verip saldırtmış olabilir” dedi.Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre, CHP Konak Gençlik Kolları'ndan saldırıya ilişki sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Korkmuyoruz, geliyoruz! İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz! Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230411/chp-sadullah-ergini-adayliktan-geri-cekmek-icin-deva-partisinden-farkli-bir-isim-istedi-1069520755.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, konak, izmir, saldırı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, konak, izmir, saldırı

İzmir'de CHP seçim bürosuna taşlı saldırı

15:59 11.04.2023
© Fotoğraf : Twitter / CHP Konak İzmir’in Konak ilçesinde yer alan CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi. Gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan İdris İslam, ilk ifadesinde “CHP olduğu için kırdım” dedi.
İzmir’in Konak ilçesinde yer alan CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi. Gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan İdris İslam, ilk ifadesinde “CHP olduğu için kırdım” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© Fotoğraf : Twitter / CHP Konak
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İzmir’in Konak ilçesinde yer alan CHP’nin seçim bürosuna taşlı saldırı düzenlendi. Gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen saldırgan İdris İslam, ilk ifadesinde “CHP olduğu için kırdım” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir Konak'taki seçim bürosuna bir kişi taşla saldırdı.
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İdris İslam, sabah saat 07.54 sıralarında büro kilitli iken yerden aldığı taş ile cama 20 saniye boyunca defalarca vurdu. Saldırgan genç daha sonra taşı yere fırlatarak olay yerinden kaçtı. Şikâyet üzerine İdris İslam polis tarafından gözaltına alındı.
Saldırganın ilk ifadesinde “CHP olduğu için kırdım” dediğini aktaran CHP Konak İlçe Başkanı Akın Büyükoğullarından, “Bu saldırının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu seçimleri kardeşlikle götürmek istiyoruz. Herkesle kucaklaşmak istiyoruz. Bunlar bizi yıldıramaz. Şüpheli yakalanırken 'Herkes AKP’ye oy verecek' demiş. Bu her şeyin göstergesi. Birileri bu kişiye para verip saldırtmış olabilir” dedi.
Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre, CHP Konak Gençlik Kolları'ndan saldırıya ilişki sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Korkmuyoruz, geliyoruz! İlçe seçim ofisimize yapılan saldırıyı kınıyoruz! Yapılan baskılar bizi yıldırmaz daha çok güçlendirir. Tüm halkımızı bize destek olmaya çağırıyoruz” denildi.
Sadullah Ergin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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