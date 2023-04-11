https://sputniknews.com.tr/20230411/iyi-partili-ciraydan-partisine-idris-naim-sahin-tepkisi-aday-yapilacagini-ogrendigimde-sok-oldum-1069516381.html

İYİ Partili Çıray’dan partisine 'İdris Naim Şahin' tepkisi: Aday yapılacağını öğrendiğimde şok oldum

İYİ Partili Çıray’dan partisine 'İdris Naim Şahin' tepkisi: Aday yapılacağını öğrendiğimde şok oldum

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, milletvekili adaylığından çekildiğini duyurduktan sonra partisine yönelik eleştirilerine... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T13:49+0300

2023-04-11T13:49+0300

2023-04-11T13:50+0300

iyi parti

idris naim şahin

aytun çıray

adaylık

tepki

2023 türkiye seçimleri

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Kendisine "Sus, zamanı mı?" diyerek eleştiri yöneltenlere seslendiğini söyleyen İYİ Partili Aytun Çıray, "Evet tam zamanı. Milletvekili aday listeleri kesinleşmedi. Düzeltme yapılırsa partimize bir şans ortaya çıkabilir. Bunu söylerken yanlış yorumları önlemek için yazayım: Ben asla aday değilim" açıklamasını yaptı.Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Yaşasın Atatürk! 15 Temmuz hain kalkışması olmuştu.. Özel Kuvvetler bombalanmıştı. AKP'nin TSK, Polis ve Adalet Teşkilâtına yerleştirdiği FETÖ elemanlarının temizlenmesi gerekiyordu. Sayın Süleyman Soylu yeni İçişleri Bakanı.. Ben de FETÖ’yü Araştırma Komisyonu üyesiydim. Komisyon için ünlü ve deneyimli emekli edilmiş Emniyet Müdürlerimiz, Generallerimize danışıyordum. 'Emniyet’teki FETÖ’cüler nasıl temizlenir?' diye sordum. 'İdris Naim Şahin kimleri vali, müdür, bürokrat olarak atadıysa tamamını görevden almakla başlanmalı' dedi. Ben de bunu Sayın Soylu’ya sözlü ve yazılı ilettim. 'Tetkik edin' dedim. Nitekim Sayın Soylu -sadece ben söyledim diye olmayabilir- onları görevden aldı."'Belediye başkanlığı adaylığını, istifa söylemiyle önledik'İdris Naim Şahin'in belediye başkanı adaylığını da 2019'da engellediklerini söyleyen Çıray, şöyle devam etti: Daha sonra İYİ Parti’yi kurduk. Yönetimde birlikte olduğumuz Sn Ümit Özdağ bana geldi ve dedi ki; 'İdris Naim Şahin’i bizim parti Ordu Belediye Başkanı adayı yapıyor. Bunu kabul edemem.' Haklıydı, birlikte direnerek, hatta 'İstifa ederiz' diyerek adaylığını önledik. Bunu Genel Başkan’ın 'yanıltılmış' olabileceğine bağladık. Geldiğimiz noktada adaylığımı geri çekmeden önce bu şahsın Ordu 1.sıradan aday yapılacağını öğrendiğimde adeta şok oldum. Aynı suda niye iki kez yıkanılsın ki?!!'Elâzığ 1. sıra Fethullah’a 'Allah dostu' diyen biri, Kars 1.sıra adayı Menzilci görünüyor'Aday listesini eleştirmeye devam eden Çıray, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerine... Nitekim Türk Polis Teşkilâtı’nın abide insanlarından, FETÖ kumpasları mağduru Emin Arslan bir twit atarak İdris Naim Şahin ile ilgili olarak, 'Emniyet teşkilâtının FETÖ’ye peşkeş çekildiği dönemin İçişleri Bakanı' diye yazdı. Şu anda İYİ Parti listelerine bakın.. Elâzığ 1. sıra Fethullah’a , 'Allah dostu' diyen biri. Kars 1. sıra adayı Menzilci görünüyor. Hatay’da genç sporcu Gökhan Zan 2. sıraya konularak seçilmesinin önüne geçildi. Gaziantep 1. sıra adayı ise sosyal medya paylaşımlarında adeta uyuşturucu kullanıyormuş gibi küfürler eden birini getirmişler. Peki ne yapılmak isteniyor? Bu atamaları yapanların partinin zarar göreceğini bilmemeleri mümkün mü? Sözde temayül yoklaması ile tasfiye edilen liyakatlılar var."'İYİ Parti zayıflatılmak veya tasfiye edilmek mi isteniyor?'"Sus, zamanı mı?" diyenlere seslendiğini söyleyen Çıray, sözlerini şöyle noktaladı: "Acaba İYİ Parti zayıflatılmak veya tasfiye edilmek mi isteniyor? Asıl şu soruyu sorun bakalım: İyi Parti zarar gördüğünde kim kâr kim zarar eder? Bana 'Sus, zamanı mı?' diyenlere sesleniyorum. Evet tam zamanı. Milletvekili aday listeleri kesinleşmedi. Düzeltme yapılırsa partimizde bir şans ortaya çıkabilir. Bunu söylerken yanlış yorumları önlemek için yazayım; ben asla aday değilim."

https://sputniknews.com.tr/20230410/iyi-partide-idris-naim-sahinin-adayligina-tepki-istifasi-1069450455.html

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iyi parti, idris naim şahin, aytun çıray, adaylık, tepki