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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230410/iyi-partide-idris-naim-sahinin-adayligina-tepki-istifasi-1069450455.html
İYİ Parti'de İdris Naim Şahin'in adaylığına tepki istifası
İYİ Parti'de İdris Naim Şahin'in adaylığına tepki istifası
Ordu’da İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı ve parti kurucusu Nuray Özdemir, İdris Naim Şahin’in 1. sıra milletvekili adayı yapılmasına tepki olarak partiden... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:40+0300
2023-04-10T11:48+0300
iyi parti
istifa
aday
idris naim şahin
2023 türkiye seçimleri
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Bir dönem AK Parti’de siyaset yapan, İçişleri Bakanlığı döneminde potları ve gafları ile tepki toplayan İdris Naim Şahin, bakanlık görevinden alınmasının ardından partiden istifa etti.İstifasının ardından Milat Partisi’ni kuran ancak beklediği ilgiyi göremeyince kurduğu partiden istifa eden Şahin, CHP ile temas kurdu. Buradan ilgi göremeyen Şahin, Saadet Partisi’ne geçerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Şahin, Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu Saadet Partisi’nden istifa ederek bu kez İYİ Parti’ye geçti. Şahin, Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.Şahin’in adaylığı partide tepkiye sebep oldu. İYİ Parti‘nin Ordu İl Kurucu Üyesi ve eski İl Başkan Yardımcısı Nuray Özdemir, görevinden ve partisinden istifa etti. Özdemir açıklamasında, “Aktif olarak siyaset yaptığım, kurucu üyesi olduğum, 3 yıl mali başkanlık ve il başkan yardımcılığı yaptığım İYİ Parti'den kendime olan saygımdan dolayı istifa ediyorum. Emeği hiçe sayanlarla aynı yolda yürümemin bir anlamı yok” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230410/sabah-basyazari-barlas-erdogan-tamamen-secim-kazanma-odakli-bir-liste-hazirlamis-1069448240.html
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iyi parti, istifa, aday, idris naim şahin
iyi parti, istifa, aday, idris naim şahin

İYİ Parti'de İdris Naim Şahin'in adaylığına tepki istifası

10:40 10.04.2023 (güncellendi: 11:48 10.04.2023)
© AA / Arşivİdris Naim Şahin
İdris Naim Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AA / Arşiv
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Ordu’da İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı ve parti kurucusu Nuray Özdemir, İdris Naim Şahin’in 1. sıra milletvekili adayı yapılmasına tepki olarak partiden istifa etti.
Bir dönem AK Parti’de siyaset yapan, İçişleri Bakanlığı döneminde potları ve gafları ile tepki toplayan İdris Naim Şahin, bakanlık görevinden alınmasının ardından partiden istifa etti.
İstifasının ardından Milat Partisi’ni kuran ancak beklediği ilgiyi göremeyince kurduğu partiden istifa eden Şahin, CHP ile temas kurdu. Buradan ilgi göremeyen Şahin, Saadet Partisi’ne geçerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Şahin, Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu Saadet Partisi’nden istifa ederek bu kez İYİ Parti’ye geçti. Şahin, Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.
Şahin’in adaylığı partide tepkiye sebep oldu. İYİ Parti‘nin Ordu İl Kurucu Üyesi ve eski İl Başkan Yardımcısı Nuray Özdemir, görevinden ve partisinden istifa etti.
Özdemir açıklamasında, “Aktif olarak siyaset yaptığım, kurucu üyesi olduğum, 3 yıl mali başkanlık ve il başkan yardımcılığı yaptığım İYİ Parti'den kendime olan saygımdan dolayı istifa ediyorum. Emeği hiçe sayanlarla aynı yolda yürümemin bir anlamı yok” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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