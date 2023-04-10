https://sputniknews.com.tr/20230410/sabah-basyazari-barlas-erdogan-tamamen-secim-kazanma-odakli-bir-liste-hazirlamis-1069448240.html
Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan tamamen seçim kazanma odaklı bir liste hazırlamış
Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan tamamen seçim kazanma odaklı bir liste hazırlamış
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış. 'Bu isim nereden çıktı' diyebileceğiniz tek bir aday yok"... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T10:04+0300
2023-04-10T10:04+0300
2023-04-10T10:14+0300
politika
mehmet barlas
recep tayyip erdoğan
ak parti
seçim
aday listesi
sabah gazetesi
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü yazısında AK Parti'nin YSK'ya sunduğu 28. dönem milletvekili aday listesini ele aldı. Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:"Türkiye aylardır bugünü bekliyordu. Milletvekili aday listeleri açıklandı. Öncelikle şu detayın altını çizelim; Cumhur İttifakı kanadında bir liste krizi ya da küskünler dikkat çekmiyor. Özellikle AK Parti'de bir değişim ve yenilenme çabası öne çıkıyor. 2 isim dışında bakanlar milletvekili listelerinde yerini buldu. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce açıklayacağı yeni kabineye çevrilmiş durumda. Milletvekillerinin yüzde 70'inin değiştiğini görüyoruz. Gençler, kadın adaylar, yerel aktörler ön planda. 3 dönem kuralından da taviz verilmemiş. Recep Tayyip Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış. Tüm adayların bir misyonu var. 'Bu isim nereden çıktı' diyebileceğiniz tek bir aday yok. Ancak muhalefet için aynı şeyi söylemek mümkün değil."
https://sputniknews.com.tr/20230409/5-kez-ak-partiden-adaylik-basvurusunda-bulunan-ibrahim-tatlises-yine-aday-olamadi-1069438021.html
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mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, aday listesi, sabah gazetesi
mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, ak parti, seçim, aday listesi, sabah gazetesi
Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan tamamen seçim kazanma odaklı bir liste hazırlamış
10:04 10.04.2023 (güncellendi: 10:14 10.04.2023) Abone ol
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış. 'Bu isim nereden çıktı' diyebileceğiniz tek bir aday yok" değerlendirmesinde bulundu.
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas
, bugünkü yazısında
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu 28. dönem milletvekili aday listesini ele aldı.
Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye aylardır bugünü bekliyordu. Milletvekili aday listeleri açıklandı. Öncelikle şu detayın altını çizelim; Cumhur İttifakı kanadında bir liste krizi ya da küskünler dikkat çekmiyor. Özellikle AK Parti'de bir değişim ve yenilenme çabası öne çıkıyor. 2 isim dışında bakanlar milletvekili listelerinde yerini buldu. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimden önce açıklayacağı yeni kabineye çevrilmiş durumda.
Milletvekillerinin yüzde 70'inin değiştiğini görüyoruz. Gençler, kadın adaylar, yerel aktörler ön planda. 3 dönem kuralından da taviz verilmemiş. Recep Tayyip Erdoğan tamamen seçim kazanmaya odaklı bir liste hazırlamış. Tüm adayların bir misyonu var. 'Bu isim nereden çıktı' diyebileceğiniz tek bir aday yok. Ancak muhalefet için aynı şeyi söylemek mümkün değil."