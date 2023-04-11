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https://sputniknews.com.tr/20230411/israildeki-ana-muhalefet-lideri-netanyahu-ulke-tarihinin-en-basarisiz-hukumetinin-lideri-1069493147.html
İsrail'deki ana muhalefet lideri: Netanyahu, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri
İsrail'deki ana muhalefet lideri: Netanyahu, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri
İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var"ın lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ülke tarihindeki en radikal ve başarısız hükümetin lideri... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T01:29+0300
2023-04-11T01:30+0300
dünya
benyamin netanyahu
yair lapid
israil
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Lapid, Netanyahu'nun, ülkenin caydırıcılık gücünde yaşanan gerilemenin sorumluluğunu Naftali Bennett ve Lapid liderliğindeki önceki hükümete yükleyen açıklamalarının ardından Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.Yair Lapid, "Düşmanlarımız, sokaklarda kardeşlerimizin kanını akıtırken Başbakan halk karşısında kontrolü kaybediyor. Basın toplantıları düzenleyip, ülke tarihinin en radikal ve başarısız hükümetinin sebep olduğu sorunların suçunu başkasına yükleyecek yerde Netanyahu ve bakanlarının sorumluluk almalarının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alma kararını iptal etmesine de değinen Lapid, bunun doğru bir adım olduğunu kaydetti.Eski bakanlardan Netanyahu'nun açıklamalarına tepkiÖte yandan, eski Başbakan Naftali Bennett Twitter hesabından, Netanyahu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak "İsrail'in ihtiyaç duyduğunun aksine bölücü ve utanç verici" yorumunu yaptı.Bennett, İsrail Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada ise Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlenen saldırının yaralarını sarmaya çalışan bir ülkeyi devraldığını ve kendi döneminde Gazze sınırının en sakin dönemini yaşadığını kaydetti.Eski Başbakan Bennett, "Netanyahu'ya geçmiş yılların en iyi siyasi durumunu bıraktık. ABD Başkanıyla güçlü ilişkiler, benim Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır liderleriyle şahsi ilişkilerim... Artık onlar Netahyahu ile görüşmek istemiyorlar. Dünya İsrail'e yüksek teknoloji sahibi bir ülke olarak bakarken artık ona acıyarak bakıyor." dedi.Eski Savunma Bakanı Benny Gantz ise Twitter hesabından Netanyahu'nun açıklamaları için "Ağlamakla liderlik olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.Eski Maliye Bakanı Avigdor Lieberman da Netanyahu'nun yaptığı açıklamalarla "başbakanlık görevini yerine getirmeye layık bir adam olmadığını ve yaptıklarının sorumluluğunu almadığını kanıtladığını" dile getirdi.Liberman, Likud Partisine, Netanyahu'yu parti başkanlığından ihraç etme çağrısı yaptı.Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bennett-Lapid hükümetini, ülkenin gaz rezervlerini hiçbir karşılık olmaksızın Lübnan Hizbullah'ına teslim etmekle suçlamıştı.Ülkenin caydırıcılık gücünde yaşanan düşüşten önceki hükümeti sorumlu tutan Netanyahu, bu gücü yeniden kazanma, Doğu Kudüs ile sınırlarda sükuneti sağlama sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/netanyahu-gorevden-aldigini-acikladigi-savunma-bakani-gallantin-gorevine-devam-edecegini-duyurdu-1069490188.html
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benyamin netanyahu, yair lapid, israil
benyamin netanyahu, yair lapid, israil

İsrail'deki ana muhalefet lideri: Netanyahu, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri

01:29 11.04.2023 (güncellendi: 01:30 11.04.2023)
© AAİsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı protestolar sürüyor. Tel Aviv'de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak meşaleler yaktı.
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı protestolar sürüyor. Tel Aviv'de toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak meşaleler yaktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
© AA
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İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var"ın lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ülke tarihindeki en radikal ve başarısız hükümetin lideri olduğunu belirtti.
Lapid, Netanyahu'nun, ülkenin caydırıcılık gücünde yaşanan gerilemenin sorumluluğunu Naftali Bennett ve Lapid liderliğindeki önceki hükümete yükleyen açıklamalarının ardından Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.
Yair Lapid, "Düşmanlarımız, sokaklarda kardeşlerimizin kanını akıtırken Başbakan halk karşısında kontrolü kaybediyor. Basın toplantıları düzenleyip, ülke tarihinin en radikal ve başarısız hükümetinin sebep olduğu sorunların suçunu başkasına yükleyecek yerde Netanyahu ve bakanlarının sorumluluk almalarının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alma kararını iptal etmesine de değinen Lapid, bunun doğru bir adım olduğunu kaydetti.

Eski bakanlardan Netanyahu'nun açıklamalarına tepki

Öte yandan, eski Başbakan Naftali Bennett Twitter hesabından, Netanyahu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak "İsrail'in ihtiyaç duyduğunun aksine bölücü ve utanç verici" yorumunu yaptı.
Bennett, İsrail Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada ise Mayıs 2021'de Gazze'ye düzenlenen saldırının yaralarını sarmaya çalışan bir ülkeyi devraldığını ve kendi döneminde Gazze sınırının en sakin dönemini yaşadığını kaydetti.
Eski Başbakan Bennett, "Netanyahu'ya geçmiş yılların en iyi siyasi durumunu bıraktık. ABD Başkanıyla güçlü ilişkiler, benim Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır liderleriyle şahsi ilişkilerim... Artık onlar Netahyahu ile görüşmek istemiyorlar. Dünya İsrail'e yüksek teknoloji sahibi bir ülke olarak bakarken artık ona acıyarak bakıyor." dedi.
Eski Savunma Bakanı Benny Gantz ise Twitter hesabından Netanyahu'nun açıklamaları için "Ağlamakla liderlik olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.
Eski Maliye Bakanı Avigdor Lieberman da Netanyahu'nun yaptığı açıklamalarla "başbakanlık görevini yerine getirmeye layık bir adam olmadığını ve yaptıklarının sorumluluğunu almadığını kanıtladığını" dile getirdi.
Liberman, Likud Partisine, Netanyahu'yu parti başkanlığından ihraç etme çağrısı yaptı.
Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Bennett-Lapid hükümetini, ülkenin gaz rezervlerini hiçbir karşılık olmaksızın Lübnan Hizbullah'ına teslim etmekle suçlamıştı.
Ülkenin caydırıcılık gücünde yaşanan düşüşten önceki hükümeti sorumlu tutan Netanyahu, bu gücü yeniden kazanma, Doğu Kudüs ile sınırlarda sükuneti sağlama sözü vermişti.
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
DÜNYA
Netanyahu, görevden aldığını açıkladığı Savunma Bakanı Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu
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