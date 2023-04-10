https://sputniknews.com.tr/20230410/netanyahu-gorevden-aldigini-acikladigi-savunma-bakani-gallantin-gorevine-devam-edecegini-duyurdu-1069490188.html

Netanyahu, görevden aldığını açıkladığı Savunma Bakanı Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu

Netanyahu, görevden aldığını açıkladığı Savunma Bakanı Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce görevden aldığını açıkladığı Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevine devam edeceğini duyurdu. 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T23:20+0300

2023-04-10T23:20+0300

2023-04-10T23:20+0300

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benyamin netanyahu

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Netanyahu, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesi ve ülkedeki son güvenlik durumuna ilişkin İsrail ordusunun Tel Aviv’deki merkezinde açıklamada bulundu.Muhalefeti yargı düzenlemesini engellemekle suçlayan Netanyahu, ayrıca İsrail ile komşuları arasındaki askeri gerilimin nedeninin de ülkedeki muhalefet partileri olduğunu savundu.Başbakan Netanyahu, halihazırda muhalefette bulunan önceki hükümetin "zayıflık göstererek İsrail'in düşmanlarını cesaretlendirdiğini" öne sürerek "Önceki hükümet döneminde terör saldırıları iki katına çıktı." dedi.Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da görevine devam edeceğini açıklayan Netanyahu, "Caydırıcılığı yeniden sağlayacağız ve bize kalan zararları telafi edeceğiz." şeklinde konuştu.İsrail Başbakanı, ülkedeki tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması için hükümete çağrı yapan Gallant'ı 26 Mart'ta görevden aldığını duyurmuştu.Netanyahu, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almayı "güvenlik gerekçesiyle" ertelediğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230318/eski-israil-savunma-bakani-gantz-israilde-bir-ic-savas-cikmasindan-korkuyorum-1068424475.html

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