https://sputniknews.com.tr/20230411/insaat-maliyet-endeksi-yillik-yuzde-7237-artti-1069497519.html
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.37 arttı
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.37 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T10:13+0300
2023-04-11T10:13+0300
2023-04-11T10:13+0300
ekonomi
türkiye
inşaat
konut
bina
maliyet
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İnşaat maliyet endeksi, 2023 Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı.Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 73.73 arttıBina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67.94 arttıBina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,24, işçilik endeksi yüzde 103,59 arttı.
https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-nebati-enflasyondaki-dusus-uretimle-ihracatla-ve-istihdamla-kalici-hale-geliyor-1069464987.html
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türkiye, inşaat, konut, bina, maliyet
türkiye, inşaat, konut, bina, maliyet
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.37 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı.
İnşaat maliyet endeksi, 2023 Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 73.73 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67.94 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,24, işçilik endeksi yüzde 103,59 arttı.