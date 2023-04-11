https://sputniknews.com.tr/20230411/insaat-maliyet-endeksi-yillik-yuzde-7237-artti-1069497519.html

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.37 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 72.37 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T10:13+0300

2023-04-11T10:13+0300

2023-04-11T10:13+0300

ekonomi

türkiye

inşaat

konut

bina

maliyet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/05/1065424177_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_9a6958c742deecff15ef07eb14b693b6.jpg

İnşaat maliyet endeksi, 2023 Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,37 arttı.Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 73.73 arttıBina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,02 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,32 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,88, işçilik endeksi yüzde 104,10 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67.94 arttıBina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,94 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,74 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,24, işçilik endeksi yüzde 103,59 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-nebati-enflasyondaki-dusus-uretimle-ihracatla-ve-istihdamla-kalici-hale-geliyor-1069464987.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, inşaat, konut, bina, maliyet