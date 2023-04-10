https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-nebati-enflasyondaki-dusus-uretimle-ihracatla-ve-istihdamla-kalici-hale-geliyor-1069464987.html

Bakan Nebati: Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor

Bakan Nebati: Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, cari dengenin 6 Şubat’taki depremlere karşın beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "Altın ve enerji hariç cari... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T13:38+0300

2023-04-10T13:38+0300

2023-04-10T13:38+0300

ekonomi

nureddin nebati

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

enflasyon

istihdam

düşüş

cari denge

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.Türkiye Ekonomi Modeli ile rotalarını çizdiklerini, emin adımlarla yola devam ettiklerini vurgulayan Nebati, başta turizm olmak üzere ekonomiye döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruduklarını bildirdi.Nebati, Mart 2023 itibarıyla ekonominin yıllık ihracatının 255.7 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi" değerlendirmesini yaptı.Çalıştıklarını, ürettiklerini, ihraç ettiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230410/merkez-bankasi-cari-denge-subat-ayinda-878-milyar-dolar-acik-verdi-1069452108.html

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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, istihdam, düşüş, cari denge