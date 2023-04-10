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https://sputniknews.com.tr/20230410/bakan-nebati-enflasyondaki-dusus-uretimle-ihracatla-ve-istihdamla-kalici-hale-geliyor-1069464987.html
Bakan Nebati: Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor
Bakan Nebati: Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, cari dengenin 6 Şubat’taki depremlere karşın beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "Altın ve enerji hariç cari... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T13:38+0300
2023-04-10T13:38+0300
ekonomi
nureddin nebati
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
enflasyon
istihdam
düşüş
cari denge
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.Türkiye Ekonomi Modeli ile rotalarını çizdiklerini, emin adımlarla yola devam ettiklerini vurgulayan Nebati, başta turizm olmak üzere ekonomiye döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruduklarını bildirdi.Nebati, Mart 2023 itibarıyla ekonominin yıllık ihracatının 255.7 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi" değerlendirmesini yaptı.Çalıştıklarını, ürettiklerini, ihraç ettiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230410/merkez-bankasi-cari-denge-subat-ayinda-878-milyar-dolar-acik-verdi-1069452108.html
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nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, istihdam, düşüş, cari denge
nureddin nebati, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, enflasyon, istihdam, düşüş, cari denge

Bakan Nebati: Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor

13:38 10.04.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - ŞİNASİ İNANHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© İHA / AHMET ARSLANTAŞ - ŞİNASİ İNAN
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, cari dengenin 6 Şubat’taki depremlere karşın beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemeler dengesi istatistikleri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
Türkiye Ekonomi Modeli ile rotalarını çizdiklerini, emin adımlarla yola devam ettiklerini vurgulayan Nebati, başta turizm olmak üzere ekonomiye döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruduklarını bildirdi.
Nebati, Mart 2023 itibarıyla ekonominin yıllık ihracatının 255.7 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, "Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi" değerlendirmesini yaptı.
Çalıştıklarını, ürettiklerini, ihraç ettiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor. Küresel salgının ardından 6.4 milyon insanımız istihdama katıldı. İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Depremlerin yaşandığı şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak yüzde 19.2’ye geriledi. Özetle rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor."

Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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